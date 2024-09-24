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الحنيطي: حدودنا مزوّدة بأحدث الأجهزة والمعدات والأسلحة والاتصالات المتطورة

9/24/2024 3:06:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن الحدود الأردنية مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات والأسلحة والاتصالات اللازمة وفق التقنيات الحديثة، لمراقبة الحدود والتعامل مع أي طارئ، وأن القوات المسلحة لن تتردد في التصدي لمن يحاول المساس بأمن الأردن واستقراره، مشيراً إلى أن عمليات التطوير والتحديث على الواجهات الحدودية مستمرة وفق خطط استراتيجية ترجمة للرؤى والتوجيهات الملكية.


جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة، اليوم الثلاثاء، إلى قيادة كتيبة حرس الحدود/11 الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية، وكان في استقباله قائد المنطقة.


واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازات، عن سير البرامج والأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، والجهود التي تبذلها وحدات وتشكيلات المنطقة، لتعزيز منظومة أمن الحدود والإجراءات المتخذة لمنع عمليات التسلل والتهريب، وكيفية التنسيق بين مختلف تشكيلات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لضمان الحماية الفعالة للوطن ومقدراته.


وفي نهاية الزيارة التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى وولي العهد، مبدياً اعجابه بالمستوى المتميز الذي وصل إليه منتسبوها من حيث الكفاءة والجاهزية والاستعداد القتالي والقدرة على تنفيذ المهام المناطة بهم.

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