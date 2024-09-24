يمينيون إسرائيليون ينظمون رحلات بحرية استكشافية تمهيدا لاستيطان قطاع غزة



وكشف وثائقي بعنوان "الفداء المقدس" عن مخططات المستوطنين الذين ينتمون إلى اليمين الإسرائيلي المتطرف وتكتيكاتهم لاقتلاع الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، عبر بناء المزيد من البؤر الاستيطانية.



وتأتي هذه الرحلات الاستيطانية في ظل حرب إسرائيلية مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب الآلاف من المفقودين، وسط دمار شامل ومجاعة قاتلة.





يركز هذا الوثائقي على "شبيبة التلال" وهي مجموعة شبابية متطرفة تدعي أنها تنحدر من نسل النبي يعقوب (عليه السلام) وتؤمن بحقها في امتلاك كل ما تقع عليه أعينهم من الأراضي الفلسطينية. وتتزعم هذا التوجه دانييلا فايس التي أكدت أن هدف الجماعة هو السيطرة على غزة وتحويلها إلى أرض يهودية بالكامل حتى لو كان الثمن إبادة الفلسطينيين.



تم تصوير الفيلم الذي أنتجته قناة "تي آر تي ورلد" التركية من خلال التسلل بين الجماعات المتطرفة في الضفة الغربية بعد شهرين من اندلاع حرب غزة. ويعرض الوثائقي تكتيكات هذه الجماعات في تنفيذ أعمالها العدائية باستخدام الإرهاب المنظم لإجبار الفلسطينيين على الهجرة القسرية.



ونال "الفداء المقدس" عدة جوائز، من بينها جائزة أفضل وثائقي في مهرجان "الجزيرة البلقان" الدولي للأفلام الوثائقية في سراييفو. وأثارت المشاهد التي عُرضت ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، حيث وصف العديد من المستخدمين الفيلم بأنه "مروع" وأشار أحدهم إلى أن "هذا مجتمع تجاوز جميع حدود الوحشية".



وتأسست حركة "شبيبة التلال" عام 1998 بتشجيع من وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون. وتؤمن بضرورة إقامة "دولة يهودية" على "أرض إسرائيل الكبرى" عبر طرد الفلسطينيين جميعاً. ويتمركز أعضاؤها على رؤوس التلال في الضفة المحتلة، حيث يقيمون في ظروف قاسية، ويعتمدون على الرعي والتنقل.

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ويأتي هذا الوثائقي في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ومع تزايد النزاع، تسعى جماعات مثل "شبيبة التلال" إلى توسيع مستوطناتها والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية. الجزيرة