لماذا لم يستخدم «حزب الله» صواريخه الأكثر تقدماً ضد إسرائيل حتى الآن؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وتتجاوز قدرات ((حزب الله)) العسكرية قدرات جيوش عديد من دول الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان. وتشمل ترسانته الضخمة موجهة قادرة على ضرب أي مدينة إسرائيلية.ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن رد فعل ((حزب الله)) على أيام من الاستفزاز فاتر إلى حد كبير حتى الآن، رغم أن الأمين العام لـ((حزب الله)) حسن نصر الله كان قد حذّر إسرائيل من أن أي ضربة على معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت ستُواجه برشقات صاروخية تصل إلى تل أبيب.



وقصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الشهرين الماضيين مرتين، ما أسفر عن مقتل بعض من أكثر قادة نصر الله خبرة قتالية.



وفي الأسبوع الماضي، أُصيب الآلاف من عناصر ((حزب الله)) في هجمات متزامنة على أجهزة ((بيجر)) ولاسلكي.



ولم يكن رد ((حزب الله)) ((مجرد الرضوخ)) وفق التقرير، بل أطلق في نهاية هذا الأسبوع الماضي أعنف هجماته الصاروخية عبر الحدود منذ أن بدأ إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل تضامناً مع ((حماس)) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



وجاء وابل الصواريخ بعد إعلان ((حزب الله)) أنه في ((معركة حساب مفتوحة)) مع إسرائيل. لأنه تجنّب استهداف التجمعات السكانية الإسرائيلية، كما لم ينشر أسلحته الأكثر تطوراً، بل تحدّث بلغة التهديد وإن بطريقة غامضة عن الرد في وقت غير محدد في المستقبل، كما لاحظ التقرير.



ولفت التقرير إلى أن رد ((حزب الله)) أقل بكثير من إعلان الحرب الشاملة التي يتوق إليها مقاتلوه، فلماذا الخجل؟



إيران تكبح ((حزب الله))



وفق ((التليغراف))، فإن الإجابة الأكثر وضوحاً هي أن إيران تعمل على كبح جماح ((حزب الله)).



فالحزب أقوى جماعة تتبع طهران في الشرق الأوسط، وصواريخه الموجهة بدقة، مثل صاروخ ((فاتح 110)) الذي يبلغ مداه 300 كيلومتر، ومسيراته القتالية، تأتي من إيران.



وينظر النظام الإيراني إلى ((حزب الله)) بوصفه بوليصة تأمين في حال مهاجمة إسرائيل برنامجه النووي، وفق التقرير، وكلما أطلق ((حزب الله)) مزيداً من الصواريخ، تآكلت قوة الردع الإيرانية.



ولهذا يجد ((حزب الله)) نفسه مضطراً إلى أن يعزف على ألحان راعيته، على حد تعبير ((التليغراف)).



تردد



ولكن أشار التقرير إلى أن قيادة ((حزب الله)) مترددة أيضاً في تصعيد الصراع إلى حد بعيد لأسباب خاصة بها.



ونقلت الصحيفة عن الكاتب المقرب من ((حزب الله)) قاسم قصير، قوله إن بعض هذه الأسباب تتعلّق بالرأي المحلي.



أما الأسباب الأخرى فتتعلق بمخاوف الحزب من أن يؤدي تبنيه للحرب الوقوع في فخ نصبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وقال قصير: ((هناك أمران يجب أخذهما في الاعتبار: الأول داخلي، (حزب الله) يعرف أن لبنان منقسم، وبالتالي فهو لا يريد جر البلاد إلى حرب لا يريدها البعض)).

وأضاف: ((السبب الآخر هو معرفة (حزب الله) أن نتنياهو يحاول جره إلى حرب شاملة على أمل توريط الولايات المتحدة في النزاع)).



وأوضح أن (((حزب الله) يعرف أنه إذا وقع في هذا الفخ، فإن أي حرب لن تكون فقط مع إسرائيل، بل أيضاً مع داعميها الغربيين)).



ووفق التقرير، فإن ((حزب الله)) مجهز عسكرياً أفضل مما كان عليه عندما خاض ((حرب تموز)) الدامية مع إسرائيل في عام 2006 التي استمرت 34 يوماً.



وكان لدى الحزب في ذلك الوقت 15 ألف صاروخ غير موجه في الغالب، أطلق منها 4 آلاف فقط.



((لكن على الرغم من أن لديه الآن ترسانة حجمها عشر مرات ما كان لديه ومن حيث العدد والقوة، فإن (حزب الله) يفضّل إشراك إسرائيل في صراع أطول منخفض المستوى يضعف عزيمتها بدلاً من تفجير قوته النارية الكاملة في مواجهة واحدة ربما لا يستطيع الفوز بها))، وفق ما قال قصير.



وتابع: ((إن إضعاف إسرائيل من خلال حرب استنزاف طويلة، هي، في رأيي، الاستراتيجية التي يفضّلها (حزب الله))).-(وكالات)