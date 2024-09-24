أحدهم اضطر لخياطة العين دون تخدير.. أطباء لبنانيون يروون ويلات البيجر

ونقل تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، الإثنين 23 سبتمبر/أيلول 2024، عن جرادة قوله في في بيروت الأسبوع الماضي، وهو يغالب دموعه: "لا شك أن ما حدث كان مأساوياً للغاية، عندما ترى هذا العدد الهائل من الأشخاص المصابين بجروح في العين يصلون في نفس الوقت إلى المستشفى، ومعظمهم من الشباب والأطفال والشابات".



وأشار التقرير إلى أن جرادة لم يعد قادراً على إحصاء الكم الهائل من العمليات التي أجراها في مستشفيات متعددة، وكان يكتفي بساعتين فقط من النوم قبل أن يبدأ في إجراء العملية التالية. وقد نجح في إنقاذ بصر بعض المرضى، لكن العديد منهم لن يبصروا مرة أخرى.



وقد أسفرت موجة التفجيرات عن مقتل 37 شخصاً وإصابة أكثر من 3,250 آخرين بينهم أطفال ونساء.



وقال تقرير الوكالة الأمريكية إنه ورغم أن الانفجارات كانت مصممة فيما يبدو لاستهداف مقاتلين من حزب الله، فإن العديد من الضحايا كانوا من المدنيين. كما عانى العديد من المصابين في الهجوم من إصابات في أيديهم ووجوههم وأعينهم، لأن الأجهزة تلقت رسائل قبل انفجارها مباشرة، لذا فقد كانوا ينظرون إليها أثناء انفجارها.



ولم تذكر السلطات عدد الأشخاص الذين فقدوا أعينهم.

وقال جرادة إن معظم المرضى الذين عالجهم كانوا من الشباب الذين أصيبوا بأضرار بالغة في إحدى العينين أو كلتيهما. وأضاف أنه وجد شظايا بلاستيكية ومعدنية داخل عيون بعضهم.



ورغم أن جرادة قد شارك أيضاً في علاج الأشخاص الذين أصيبوا قبل أربع سنوات عندما هز انفجار قوي ميناء بيروت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6,000 آخرين، إلا أن تجربته مع الجرحى بسبب انفجار أجهزة بيجر وأجهزة اللاسلكي كانت أكثر كثافة بسبب العدد الهائل من الأشخاص الذين يعانون من إصابات في العين.

وقال جرادة إن "احتواء الصدمة بعد انفجار مرفأ بيروت استغرق، كما أعتقد، 48 ساعة بينما لم نصل إلى مرحلة احتواء الصدمة بعد حتى الآن".



وأوضح جرادة كيف وجد صعوبة في الفصل بين عمله كطبيب ومشاعره في غرفة العمليات.



وقد حظي مقطع فيديو نشره جرادة قبل عدة أيام أيضاً بتفاعل كبير من متابعي موقع إكس، حيث عبر البعض منهم عن تعاطفه مع الطبيب اللبناني، فيما أشاد البعض الآخر بجهوده في معالجة المرضى والمصابين الذين تدفقوا إلى المستشفيات اللبنانية بعد موجة التفجيرات.



وقال أطباء العيون اللبنانيون المخضرمون الذين تعاملوا مع عواقب الحروب المتعددة والاضطرابات الأهلية والانفجارات، إنهم لم يشهدوا أوضاعاً مماثلة مثل هذه من قبل.



ونقل تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن الطبيبة اللبنانية دانيا الحلاق قولها إنه لم يكن لديها سوى القليل من الوقت لاستيعاب ما رأته من مئات الجرحى الذين كانت وجوه العديد منهم مشوهة إلى الحد الذي جعل من المستحيل التعرف عليها.



وقالت الحلاق: "آمل أن يكون كل هذا مجرد حلم سيئ".



وقال الدكتور بيير مارديلي، وهو طبيب عيون مخضرم شارك في علاج مرضى التفجيرات: "كان هذا الهجوم موجهاً إلى العيون حرفياً".



وقال مارديلي إنه اضطر لأول مرة في حياته المهنية التي امتدت لـ 27 عاماً إلى خياطة جروح العين دون تخدير بسبب اكتظاظ المستشفيات بأعداد كبيرة من المرضى.(عربي بوست)

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