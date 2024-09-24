الرئيس الإيراني: لا يمكن لحزب الله أن يواجه إسرائيل بمفرده



وقال بزشكيان في مقابلة مع شبكة“سي إن إن” تُرجمت من الفارسية إلى الإنكليزية:“لا يمكن حزب الله أن يواجه بمفرده دولة تدافع عنها وتدعمها وتزودها الإمدادات دول غربية ودول أوروبية والولايات المتحدة”.



ورأى أن المجتمع الدولي“يجب ألا يسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى على يدَي إسرائيل”.-(أ ف ب)