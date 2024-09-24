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الرئيس الإيراني: لا يمكن لحزب الله أن يواجه إسرائيل بمفرده

9/24/2024 3:05:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الثلاثاء، إن حليفه حزب الله“لا يمكنه البقاء بمفرده” في مواجهة إسرائيل التي أدت ضرباتها الواسعة النطاق على لبنان إلى مقتل 500 شخص الاثنين، في أعنف قصف لها منذ 2006.


وقال بزشكيان في مقابلة مع شبكة“سي إن إن” تُرجمت من الفارسية إلى الإنكليزية:“لا يمكن حزب الله أن يواجه بمفرده دولة تدافع عنها وتدعمها وتزودها الإمدادات دول غربية ودول أوروبية والولايات المتحدة”.


ورأى أن المجتمع الدولي“يجب ألا يسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى على يدَي إسرائيل”.-(أ ف ب)

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