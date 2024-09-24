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لبنانيون يتلقون اتصالات من إسرائيل: غادروا فوراً

9/24/2024 3:05:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تلقى لبنانيون، ولاسيما أهالي الغازيّة في مدينة صيدا، اتصالات تهديد عبر الهواتف الثابتة اليوم الثلاثاء تطلب منهم الإخلاء الفوري لمنازلهم تحت طائلة تعرضهم للقصف.

وأكد مدير عام "هيئة أوجيرو" عماد كريدية أمس، أن "لبنان تلقى أكثر من 80 ألف محاولة اتصال يشتبه في أنها إسرائيلية، تطلب من الناس الإخلاء، واصفًا ما حدث بأنه حرب نفسية لإثارة الذعر والفوضى".

وتلقى العديد من مؤسسات الدولة تهديدات عبر الهواتف ضمن الحرب النفسية التي تنتهجها إسرائيل في حربها مع حزب الله. وكالات

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