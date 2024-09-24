لبنانيون يتلقون اتصالات من إسرائيل: غادروا فوراً

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تلقى لبنانيون، ولاسيما أهالي الغازيّة في مدينة صيدا، اتصالات تهديد عبر الهواتف الثابتة اليوم الثلاثاء تطلب منهم الإخلاء الفوري لمنازلهم تحت طائلة تعرضهم للقصف.
وأكد مدير عام "هيئة أوجيرو" عماد كريدية أمس، أن "لبنان تلقى أكثر من 80 ألف محاولة اتصال يشتبه في أنها إسرائيلية، تطلب من الناس الإخلاء، واصفًا ما حدث بأنه حرب نفسية لإثارة الذعر والفوضى".
وتلقى العديد من مؤسسات الدولة تهديدات عبر الهواتف ضمن الحرب النفسية التي تنتهجها إسرائيل في حربها مع حزب الله. وكالات
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