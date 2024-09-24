حمد بن جاسم يتمنى ألا يعقد العرب قمة طارئة لبحث الوضع المتأزم في لبنان وغزة

وقال حمد بن جاسم في أحدث تصريح له على صفحته الرسمية بمنصة“إكس”، إنه يتمنى على الدول العربية ألا تعقد اجتماعاً طارئاً للبحث في الوضع المتأزم والدامي في لبنان الآن، وفي ما يجري في غزة منذ قرابة عام من حرب إبادة جماعية”.



واستطرد قائلاً:“اللهم إذا كانت الجامعة تريد عقد اجتماع على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك”.



وأضاف المسؤول القطري السابق، أنه لديه أسباب عديدة تحمله على ذلك التمني. لكنه أشار إلى أنه لا يريد الخوض فيها حتى“لا نهبط المعنويات أكثر مما هي عليه الآن”. ولم يفصح الدبلوماسي السابق المطلع على تفاصيل الأحداث في المنطقة، عن فحوى تصريحه وسبب تمنيه عدم عقد قمة طارئة لجامعة الدول العربية.

وفسّر الأمر أنه كشف لمناورات تحاول بعض الدول العربية تمريرها بشأن التطورات الأخيرة الحاصلة في كل من لبنان وفلسطين المحتلة.



ويأتي تصريح حمد بن جاسم عن تمنيه عدم عقد قمة طارئة لجماعة الدول العربية، مختلفاً عن تصريح سابق قبل نحو سنة.



والعام الماضي، انتقد المسؤول القطري السابق، تأخر الدول العربية والإسلامية في التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. وقال في أحدث تصريح نشره على صفحته بموقع“إكس”:“كما أتذكر، فإن القمة العربية الإسلامية الأخيرة قررت تشكيل لجنة لمتابعة الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والتحرك لإيجاد حل عاجل يوقف المآسي الدموية والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة“.



ويضيف أنه وبعد مرور أسبوع على انعقاد القمة“فإني أتساءل عما إذا كانت اللجنة المقترحة قد قررت تشكيلتها وسير وجدول أعمالها أم أنها ما زالت تتداول في ذلك؟”.

وسبق أن دعا الشيخ حمد بن جاسم، دول الوساطة المعنية بالحرب على غزة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، عقد جلسة لمجلس الأمن ويسموا الأمور بمسمياتها الحقيقية. وأضاف أنه لابد هنا من الإشادة بالدور الذي تقوم به بلاده قطر بهذا الشأن. وشدد يومها أن نتنياهو لا يريد سلاماً، بل يريد استمرار الحرب واستمرار مظاهر وجهود الوساطة واجتماعاتها من دون أي إنجاز يذكر، إلى أن ينهي المهمة التي قرر أن يقوم بها وهي تصفية وإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.-(وكالات)