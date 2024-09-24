محلل عسكري: إسرائيل لا تتعجل التوغل في لبنان لكن الوضع قد يتغير



يتزامن ذلك مع اليوم الثاني من التصعيد الإسرائيلي الأعنف على لبنان منذ بداية المواجهات في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والأعنف منذ حرب تموز/يوليو 2006 بين الجانبين، حيث أسفر عن مقتل نحو 500 شخص في لبنان بينهم عشرات الأطفال والنساء وإصابة 1645 في يوم.



وكتب هارئيل: "في الوقت الحالي، يبدو أن إسرائيل لا تتعجل في شن عملية برية في جنوب لبنان حتى الآن".



وأضاف: "لم يكن هناك استدعاء مكثف للاحتياط ويتم تنفيذ التحرك الهجومي بشكل أساسي من خلال الغارات الجوية، وتشارك القوات البرية في الدفاع، إلى جانب أنظمة الدفاع الجوي، لكن من الواضح أن كل هذا يمكن أن يتغير".



وأشار المحلل العسكري إلى أن "إسرائيل وحزب الله انتقلا عمليا إلى مرحلة الحرب الشاملة الاثنين دون إعلان رسمي".



وقال: "كان التغيير الرئيس في الموقف نتيجة لموجة واسعة من الغارات الجوية التي شنتها القوات الإسرائيلية في الساعات الأولى من صباح الاثنين".



وتابع: "بحلول الساعة الخامسة من مساء الاثنين، أشارت التقارير الواردة من لبنان إلى مقتل قرابة 300 شخص وإصابة مئات، وأن الغارات دمرت عددا كبيرا من مخزونات صواريخ وقذائف حزب الله".



وأضاف: "هذه ليست أرقاماً يستطيع حزب الله أن يتعايش معها، فضلاً عن الكثير من القتلى من المدنيين، وفي ساعات المساء شنت القوات الجوية غارة على بيروت في محاولة لاغتيال أحد قادة حزب الله، علي كركي، رئيس الجبهة الجنوبية".



ولفت هارئيل إلى أن "حزب الله رد بهجوم على مشارف حيفا ثم على المدينة نفسها، ولكن من المرجح أن ينتقل إلى ضربات أثقل في عمق إسرائيل".



ورأى أن "الخلاصة هي أن إسرائيل تسير على الطريق السريع نحو الحرب، حتى ولو لم يتم إخبار الرأي العام بذلك رسمياً".



وقال إن "تكثيف الضغوط العسكرية الإسرائيلية يعمل على تكثيف مداولات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله".



وأضاف: "تصرح إسرائيل بأنها تريد فصل الساحة اللبنانية عما يحدث في قطاع غزة وإجبار نصر الله على وقف إطلاق النار بغض النظر عن المواجهة الإسرائيلية مع حماس".



وأردف: "في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، أعلن نصر الله أنه لا ينوي التوقف عن شن الهجمات على طول الحدود. ولكن الوضع مختلف الآن وعليه أن يقرر ما إذا كان سيستخدم الترسانة الكاملة المتاحة له ويطلق وابلاً من الصواريخ على وسط إسرائيل أيضاً".



وفي انتقاد لمواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار هارئيل إلى أنه: "نسي ممر فيلادلفيا (بين قطاع غزة ومصر) الذي كان صخرة وجودنا، والآن يسعى إلى تصعيد كبير ضد حزب الله".



وأضاف: "كان لدى وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي تحفظات، لكنهما اقتنعا في النهاية بتوحيد الصفوف، والآن، أصبح الثلاثة على استعداد للمخاطرة بحرب شاملة نابعة من الخطوات العدوانية التي اتخذتها إسرائيل".



وتابع: "وحدة الآراء في المستويات العليا أمر مشروع، والأمر الأكثر خطورة هو الغطرسة التي يمكن أن تؤدي إلى النشوة، والتي يبدو أنها تغلبت على كبار الساسة منذ يوم الأحد".



وقال هارئيل: "استمع نتنياهو إلى دائرة صغيرة من المستشارين، تضم ضباطا سابقين في الجيش الإسرائيلي يحملون آراء متشددة، وتعتقد هذه المجموعة أنه من خلال ممارسة مزيد من القوة فقط سيكون من الممكن فرض صفقة على حزب الله".



واستدرك: "ما ينبغي أن نتجنبه هو التفكير في أن سلسلة النجاحات غير المسبوقة التي حققتها قوات الدفاع وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في هجومها ستؤدي بالضرورة إلى وضع مماثل في حالة الدفاع"، مردفا: "الحرب ليست لعبة كرة قدم، ولا توجد انتصارات نظيفة".



وتابع: "الآن أصبح حزب الله في وضع غير موات، ولكن من الأفضل لنا ألا نتجاهل قدرته على توجيه ضربات إلى الجبهة الداخلية لإسرائيل، بما في ذلك بعض المحاور أو المواقع المؤلمة التي لا نكون مستعدين لها".



ومنذ صباح الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما هو "الأعنف والأوسع والأكثف" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، أسفر عن 492 قتيلا و1645 مصابا، بينهم أطفال ونساء، وفق حصيلة غير نهائية.



في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات وصولا إلى مدينة حيفا، ما أسفر عن إصابات أغلبها مادية أو في مناطق مفتوحة.



ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل؛ أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.



وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.-(الأناضول)