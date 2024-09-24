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558 شهيدا في لبنان جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي

9/24/2024 3:05:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعلن وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الابيض في مؤتمر صحافي مشترك مع نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون أن حصيلة الشهداء في الغارات الإسرائيلية بلغت حتى الساعة "558 من بينهم 50 طفلا و94 امرأة إضافة إلى 1835 جريحا".


وقال:"لا يزال هناك عدد كبير من الأشلاء تعمل القوى الأمنية على التعرف على هوية أصحابها"، مشيرا الى اننا" وضعنا مسبقاً خططاً لمواجهة الكوارث واليوم باتت في موضع التنفيذ ما مكن المستشفيات من القيام بدورها إزاء العدوان".

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