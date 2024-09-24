558 شهيدا في لبنان جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي

558 شهيدا في لبنان جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي
التاريخ
9/24/2024 3:05:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعلن وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الابيض في مؤتمر صحافي مشترك مع نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون أن حصيلة الشهداء في الغارات الإسرائيلية بلغت حتى الساعة "558 من بينهم 50 طفلا و94 امرأة إضافة إلى 1835 جريحا".
وقال:"لا يزال هناك عدد كبير من الأشلاء تعمل القوى الأمنية على التعرف على هوية أصحابها"، مشيرا الى اننا" وضعنا مسبقاً خططاً لمواجهة الكوارث واليوم باتت في موضع التنفيذ ما مكن المستشفيات من القيام بدورها إزاء العدوان".
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