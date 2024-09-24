ضربة إسرائيلية على بيروت تستهدف إبراهيم قبيسي مسؤول وحدة الصواريخ بحزب الله

ضربة إسرائيلية على بيروت تستهدف إبراهيم قبيسي مسؤول وحدة الصواريخ بحزب الله
التاريخ
9/24/2024 3:05:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفذ الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الثلاثاء، قصفا استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اغتال إبراهيم قبيسي مسؤول وحدة الصواريخ في حزب الله بضربة بيروت.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن القصف أدى إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح.
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