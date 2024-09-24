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ضربة إسرائيلية على بيروت تستهدف إبراهيم قبيسي مسؤول وحدة الصواريخ بحزب الله

9/24/2024 3:05:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفذ الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الثلاثاء، قصفا استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اغتال إبراهيم قبيسي مسؤول وحدة الصواريخ في حزب الله بضربة بيروت.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن القصف أدى إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح.

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