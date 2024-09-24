شرطة الاحتلال تعتقل مقدسيا بسبب عبارة محمد رسول الله



وقال النائب بالكنيست أيمن عودة في تصريح مكتوب، اليوم الثلاثاء اعتقلت الشرطة مساء أمس في مدينة "بيتاح تكفا" (وسط) صيدليا من القدس بعد أن تم التبليغ عنه من قبل أحد الزبناء حيث صوره وهو يرتدي خاتما كُتبت عليه عبارة: محمد رسول الله.



وأضاف أن الشرطة الإسرائيلية دهمت صيدلية في مدينة بيتاح تكفا بصورة استفزازية لتقوم بالتحقيق مع العمّال العرب وبعدها قامت بتوقيف واعتقال الصيدلاني معتز عليّان بتهمة دعم تنظيم الدولة الإسلامية بسبب خاتمه، غير آبهين ودون أدنى فهم وبعنصريّة لعبارة "محمد رسول الله" رغم شرحه لهم.



ووجه عودة وهو رئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قال فيها "إن عنصرية الشرطة بنفس الفاشي (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير والتي استفحلت في ظل الحرب تجرم أحد أركان الإسلام الخمسة".

وتابع أن الشرطة الإسرائيلية تعتقل الشباب (العرب) بصورة تعسفية عنصرية مما قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع في الشارع، ولهذا يجب اتخاذ موقف حازم ضد تصرفها وسياستها وعنصريتها.





وأكد عودة "لن نسمح بتجريم عبارة محمد رسول الله ولا أي عبارة دينية أو أي ما يعبر عن انتماءات الإنسان".



وفي وقت سابق الثلاثاء، قال موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي إنه تم اعتقال أحد سكان القدس الشرقية، يعمل صيدلانيا في بتاح تكفا الليلة الماضية للاشتباه في انتمائه إلى منظمة "إرهابية" بعد أن كان يرتدي خاتم تنظيم الدولة في إصبعه، بحسب ادعائها، وستطلب الشرطة من المحكمة يوم الثلاثاء تمديد احتجازه.

ولم تعلق الشرطة الإسرائيلية على تصريحات النائب عودة.



وبموازاة حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّعت إسرائيل عملياتها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مما أدى إلى استشهاد 716 فلسطينيا، وإصابة نحو 5750 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و900، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.



وبدعم أميركي مطلق تشن إسرائيل حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.