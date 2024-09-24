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حزب الله يعلن دخول صاروخ فادي 3 الخدمة ويقصف قاعدة شمشون به

9/24/2024 3:05:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، دخول صاروخ "فادي 3" الخدمة لأول مرة منذ 8 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.


واقال الحزب في بيان إنه استهدف بالصاروخ قاعدة شمشون (مركز تجهيز ‏قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) شمال فلسطين المحتلة.

وصاروخ فادي 3 هو نسخة مطورة ومحدثة من صواريخ فادي 1 و2 اللذين استهدف فيهما حزب الله حيفا يوم الأحد الماضي.


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