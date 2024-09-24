حزب الله يعلن دخول صاروخ فادي 3 الخدمة ويقصف قاعدة شمشون به
التاريخ
9/24/2024 3:05:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، دخول صاروخ "فادي 3" الخدمة لأول مرة منذ 8 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
واقال الحزب في بيان إنه استهدف بالصاروخ قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) شمال فلسطين المحتلة.
وصاروخ فادي 3 هو نسخة مطورة ومحدثة من صواريخ فادي 1 و2 اللذين استهدف فيهما حزب الله حيفا يوم الأحد الماضي.
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