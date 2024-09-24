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هالاند مهدد بعقوبة المخاطرة بحياة البشر

9/24/2024 3:05:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تلقى النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، انتقادات لاذعة بعد مباراة فريقه أمام أرسنال يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب استخدام هاتفه المحمول أثناء القيادة.
وافتعل هالاند العديد من الأزمات خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، إذ ضرب بالكرة في رأس غابرييل مدافع أرسنال، كما اشتبك مع غابرييل جيسوس مهاجم الفريق اللندني عقب المباراة، لكن تقارير صحافية ذكرت أنه لن تتم معاقته بأثر رجعي من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت صحيفة "الصن" البريطانية، أن هالاند واجه مشكلة أخرى عقب المباراة بعدما تم تصويره وهو يستخدم هاتفه المحمول أثناء قيادته للسيارة التي يبلغ سعرها 250 ألف جنيه إسترليني.

وأضافت التقارير أنه مع بدء حركة المرور في التحرك مرة أخرى، ترك هالاند هاتفه وقاد بسرعة بعيداً عن الملعب.

وتأتي الواقعة بعد عام من تصوير المهاجم النرويجي أثناء استخدام هاتفه بينما كان يقود سيارته القديمة على طريق مزدوج بالقرب من ملعب الاتحاد في مانشستر.

وقال مصدر للصحيفة البريطانية: هالاند سجل هدفاً في مرماه بالتأكيد.. سيارته كانت محاطة بالجماهير الذين يلتقطون الصور ومقاطع الفيديو.

وأضاف: هالاند بدا غير منزعج تماماً ولم يفكر في أي شيء بشأن تصفح هاتفه أثناء القيادة.. إنه قدوة للكثير من الأطفال الصغار، لذا يجب أن يكون أكثر وعياً. إنه أمر خطير جداً وليست المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك.

وقالت لوسي ستراكر، التي تعمل في شركة "بريك" لسلامة الطرق: من المهم لأي شخص مؤثر أن يتصرف بمسؤولية في مثل هذه المواقف، حتى يتمكن أولئك الذين يتطلعون إليه من أتباعه كمثل أعلى.

كما انتقدت روث بيردي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة سلامة الطرق تصرف هالاند قائلة: استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة أمر غير قانوني وخطير على حياة البشر بشكل لا يصدق، مما يزيد بشكل كبير من خطر الاصطدامات والإصابات والوفيات على طرقنا.

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