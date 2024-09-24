التعليم العالي: بدء إرسال نتائج القبول الموحد لطلبة البكالوريوس عبر الرسائل النصية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تبدأ وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي، بعد قليل إرسال
نتائج القبول الموحد لطلبة البكالوريوس عبر رسائل نصية، حيث سيتم فتح
الموقع الإلكتروني للوحدة لمشاهدة النتائج والمعدلات التنافسية، وفقا لمدير
الوحد مهند الخطيب.
وقال الخطيب، الثلاثاء، عبر برنامج "صوت المملكة"، إنّه
سيتم الليلة إرسال ملفات الطلبة المرشحين للقبول إلى الجامعات الرسمية على
البوابات الإلكترونية الخاصة بهم وبالتالي يستطيع الطلبة منذ صباح الأربعاء
متابعة الجامعات التي سيتم ترشيحهم للقبول فيها لمعرفة مواعيد الاستكمال.
وبين أنه تم قبول 44925 طالبا وطالبة بمرحلة البكالوريوس بنسبة 68% من إجمالي المتقدمين.
وأضاف أنّه لأول مرة نشهد معدل قبول دون 90% في تخصص الهندسة المدنية في
الجامعة الأردنية، ومعدل 98.55% للطب في الجامعة الأردنية، وأقل معدل
96.7% في مؤتة.
وتابع أن معدل 97.8% لطب الأسنان في الجامعة الأردنية، و97.4% في العلوم والتكنولوجيا، و96.7% في الهاشمية.
كما أشار إلى أن معدل 98.15% للطب في العلوم والتكنولوجيا، و97.1% في
اليرموك، و97.7% في الهاشمية، و97.05% في جامعة البلقاء التطبيقية.
كما أن معدل 96.6% لدكتور الصيدلة، و94.9% للصيدلة في الجامعة الأردنية،
و99.15% معدل الطب للمعيدين في الجامعة الأردنية مع متوسط مواد علمية 98%،
حيث إنّ أقل معدل طب للمعيدين في جامعة مؤتة عند 98.85% ومعدل مواد علمية
95%.
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