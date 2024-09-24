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التعليم العالي: بدء إرسال نتائج القبول الموحد لطلبة البكالوريوس عبر الرسائل النصية

9/24/2024 3:05:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تبدأ وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي، بعد قليل إرسال نتائج القبول الموحد لطلبة البكالوريوس عبر رسائل نصية، حيث سيتم فتح الموقع الإلكتروني للوحدة لمشاهدة النتائج والمعدلات التنافسية، وفقا لمدير الوحد مهند الخطيب.


وقال الخطيب، الثلاثاء، عبر برنامج "صوت المملكة"، إنّه سيتم الليلة إرسال ملفات الطلبة المرشحين للقبول إلى الجامعات الرسمية على البوابات الإلكترونية الخاصة بهم وبالتالي يستطيع الطلبة منذ صباح الأربعاء متابعة الجامعات التي سيتم ترشيحهم للقبول فيها لمعرفة مواعيد الاستكمال.


وبين أنه تم قبول 44925 طالبا وطالبة بمرحلة البكالوريوس بنسبة 68% من إجمالي المتقدمين.


وأضاف أنّه لأول مرة نشهد معدل قبول دون 90% في تخصص الهندسة المدنية في الجامعة الأردنية، ومعدل 98.55% للطب في الجامعة الأردنية، وأقل معدل 96.7% في مؤتة.


وتابع أن معدل 97.8% لطب الأسنان في الجامعة الأردنية، و97.4% في العلوم والتكنولوجيا، و96.7% في الهاشمية.


كما أشار إلى أن معدل 98.15% للطب في العلوم والتكنولوجيا، و97.1% في اليرموك، و97.7% في الهاشمية، و97.05% في جامعة البلقاء التطبيقية.


كما أن معدل 96.6% لدكتور الصيدلة، و94.9% للصيدلة في الجامعة الأردنية، و99.15% معدل الطب للمعيدين في الجامعة الأردنية مع متوسط مواد علمية 98%، حيث إنّ أقل معدل طب للمعيدين في جامعة مؤتة عند 98.85% ومعدل مواد علمية 95%.

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