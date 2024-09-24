فوزان لرديف الوحدات والسرحان بدوري الدرجة الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- حقق فريق الوحدات تحت 23 فوزا كبيرا على فريق كفرسوم بنتيجة 3-1 ، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء ، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الأولى لموسم 2024-2025.
ليرفع الوحدات رصيده إلى 4 نقاط، ويتجمد رصيد كفرسوم عند 3 نقاط.
و تغلب فريق السرحان على جاره فريق اتحاد الرمثا بهدفين لهدف ، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول، ليصبح رصيد السرحان 4 نقاط، ويبقى اتحاد الرمثا من دون نقاط.
وتختتم منافسات الأسبوع يوم غد الأربعاء، إذ يلتقي الجليل مع الكرمل عند الرابعة عصرا على ملعب الأمير هاشم، فيما يواجه فريق البقعة نظيره فريق سحاب على ستاد الأمير محمد عند السادسة مساء.
وتشهد البطولة الحالية مشاركة فريقي الوحدات والحسين إربد لفئة تحت 23 عاما في دوري الدرجة الأولى إلى جانب 14 فريقا، علما أن مباريات الوحدات والحسين لن يتم احتساب نتائج مبارياتهم لغايات تحديد مراكز الفرق النهائي والصعود والهبوط.
وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، إذ يتأهل البطل ووصيفه لدوري المحترفين للموسم 2025-2026، فيما يهبط صاحبا المركزين الأخيرين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
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