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فوزان لرديف الوحدات والسرحان بدوري الدرجة الأولى

9/24/2024 3:05:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- حقق فريق الوحدات تحت 23 فوزا كبيرا على فريق كفرسوم بنتيجة 3-1 ، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء ، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الأولى لموسم 2024-2025.
ليرفع الوحدات رصيده إلى 4 نقاط، ويتجمد رصيد كفرسوم عند 3 نقاط.
و تغلب فريق السرحان على جاره فريق اتحاد الرمثا بهدفين لهدف ، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول، ليصبح رصيد السرحان 4 نقاط، ويبقى اتحاد الرمثا من دون نقاط.
وتختتم منافسات الأسبوع يوم غد الأربعاء، إذ يلتقي الجليل مع الكرمل عند الرابعة عصرا على ملعب الأمير هاشم، فيما يواجه فريق البقعة نظيره فريق سحاب على ستاد الأمير محمد عند السادسة مساء.
وتشهد البطولة الحالية مشاركة فريقي الوحدات والحسين إربد لفئة تحت 23 عاما في دوري الدرجة الأولى إلى جانب 14 فريقا، علما أن مباريات الوحدات والحسين لن يتم احتساب نتائج مبارياتهم لغايات تحديد مراكز الفرق النهائي والصعود والهبوط.
وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، إذ يتأهل البطل ووصيفه لدوري المحترفين للموسم 2025-2026، فيما يهبط صاحبا المركزين الأخيرين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

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