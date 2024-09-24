فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المفرق وجرش غدا

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المفرق وجرش غدا
التاريخ
9/24/2024 3:05:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظتي المفرق وجرش يوم غد الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الكهربائي سيشمل بمحافظة المفرق منطقتي تجمع الدويري والمفردات ومدته من 9:30 صباحا ولغاية 11 صباحا.
وبينت أن الفصل سيشمل منطقتي بليلا وكفر خل بمحافظة جرش وستكون مدته من 9:30 صباحا ولغاية 4 عصرا. -(بترا)
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