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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المفرق وجرش غدا

9/24/2024 3:05:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظتي المفرق وجرش يوم غد الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.


وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الكهربائي سيشمل بمحافظة المفرق منطقتي تجمع الدويري والمفردات ومدته من 9:30 صباحا ولغاية 11 صباحا.


وبينت أن الفصل سيشمل منطقتي بليلا وكفر خل بمحافظة جرش وستكون مدته من 9:30 صباحا ولغاية 4 عصرا. -(بترا)

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