الفحيص يتوج بلقب السلة العربية للسيدات للمرة الأولى في تاريخه

الفحيص يتوج بلقب السلة العربية للسيدات للمرة الأولى في تاريخه
التاريخ
9/24/2024 3:05:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - توج فريق شباب الفحيص بلقب النسخة الخامسة والعشرين من بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه على نظيره فريق العلا السعودي بنتيجة 84-60 (النصف الأول 58-33)، في لقاء جمعهما مساء اليوم بصالة الفحيص ضمن الدور النهائي.
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