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الفحيص يتوج بلقب السلة العربية للسيدات للمرة الأولى في تاريخه

9/24/2024 3:05:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - توج فريق شباب الفحيص بلقب النسخة الخامسة والعشرين من بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه على نظيره فريق العلا السعودي بنتيجة 84-60 (النصف الأول 58-33)، في لقاء جمعهما مساء اليوم بصالة الفحيص ضمن الدور النهائي.

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