Tuesday, 24 September 2024 11:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبو الغنم يتفقد مديرية تربية المفرق

9/24/2024 3:03:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعاء الزيود

قام محافظ المفرق، فراس أبو الغنم، بزيارة تفقدية ميدانية إلى مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق، حيث رافقه رئيس مجلس المحافظة.

وكان في استقبالهم مدير المديرية وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام في المديرية.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التواصل بين الجهات الرسمية وتأكيد التلاحم المؤسسي، للاطلاع على سير العمل وتقدير الجهود المبذولة مع بداية العام الدراسي الجديد. خلال اللقاء، أعرب أبو الغنم عن شكره وامتنانه لفريق العمل في المديرية على تفانيهم وإخلاصهم في خدمة التعليم، حيث قال: "أشكر جميع العاملين في المديرية على الجهود الاستثنائية التي بذلوها مع بداية العام الدراسي الجديد."

وأشاد أبو الغنم بالتنسيق المثمر بين المديرية والمؤسسات الرسمية والمحلية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مسيرة الوطن والمواطن تحت ظل الراية الهاشمية.

وأضاف: "التعليم يعد من أبرز ركائز تطوير المجتمعات، والجهود المبذولة لتحسين هذا القطاع تصب في صالح مستقبل المحافظة وأبنائها."

بدوره، أعرب مدير التربية والتعليم الدكتور أيوب المشاقبة عن امتنانه لزيارة أبو الغنم، مثمنًا الدعم الذي تقدمه المحافظة لمختلف القطاعات، خاصةً التعليم.

وأكد أن المديرية ستواصل جهودها لتحقيق المزيد من الإنجازات، حيث قال: "سنستمر في العمل بجد واجتهاد لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل."

في ختام الزيارة، شدد المحافظ على أهمية التعاون المستمر بين جميع الجهات والمؤسسات العامة والخاصة لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، داعيًا إلى العمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن تحت القيادة الهاشمية الحكيمة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة التعليم وتعزيز التنمية في المجتمعات المحلية.

MENAFN24092024000072011014ID1108710623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث