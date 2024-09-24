أبو الغنم يتفقد مديرية تربية المفرق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعاء الزيود
قام محافظ المفرق، فراس أبو الغنم، بزيارة تفقدية ميدانية إلى مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق، حيث رافقه رئيس مجلس المحافظة.
وكان في استقبالهم مدير المديرية وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام في المديرية.
تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التواصل بين الجهات الرسمية وتأكيد التلاحم المؤسسي، للاطلاع على سير العمل وتقدير الجهود المبذولة مع بداية العام الدراسي الجديد. خلال اللقاء، أعرب أبو الغنم عن شكره وامتنانه لفريق العمل في المديرية على تفانيهم وإخلاصهم في خدمة التعليم، حيث قال: "أشكر جميع العاملين في المديرية على الجهود الاستثنائية التي بذلوها مع بداية العام الدراسي الجديد."
وأشاد أبو الغنم بالتنسيق المثمر بين المديرية والمؤسسات الرسمية والمحلية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مسيرة الوطن والمواطن تحت ظل الراية الهاشمية.
وأضاف: "التعليم يعد من أبرز ركائز تطوير المجتمعات، والجهود المبذولة لتحسين هذا القطاع تصب في صالح مستقبل المحافظة وأبنائها."
بدوره، أعرب مدير التربية والتعليم الدكتور أيوب المشاقبة عن امتنانه لزيارة أبو الغنم، مثمنًا الدعم الذي تقدمه المحافظة لمختلف القطاعات، خاصةً التعليم.
وأكد أن المديرية ستواصل جهودها لتحقيق المزيد من الإنجازات، حيث قال: "سنستمر في العمل بجد واجتهاد لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل."
في ختام الزيارة، شدد المحافظ على أهمية التعاون المستمر بين جميع الجهات والمؤسسات العامة والخاصة لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، داعيًا إلى العمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن تحت القيادة الهاشمية الحكيمة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة التعليم وتعزيز التنمية في المجتمعات المحلية.
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