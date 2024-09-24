أبو الغنم يتفقد مديرية تربية المفرق

MENAFN - Alghad Newspaper) دعاء الزيود

قام محافظ المفرق، فراس أبو الغنم، بزيارة تفقدية ميدانية إلى مديرية والتعليم للواء قصبة المفرق، حيث رافقه رئيس مجلس المحافظة.

وكان في استقبالهم مدير المديرية وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام في المديرية.



تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التواصل بين الجهات الرسمية وتأكيد التلاحم المؤسسي، للاطلاع على سير العمل وتقدير الجهود المبذولة مع بداية العام الدراسي الجديد. خلال اللقاء، أعرب أبو الغنم عن شكره وامتنانه لفريق العمل في المديرية على تفانيهم وإخلاصهم في خدمة التعليم، حيث قال: "أشكر جميع العاملين في المديرية على الجهود الاستثنائية التي بذلوها مع بداية العام الدراسي الجديد."



وأشاد أبو الغنم بالتنسيق المثمر بين المديرية والمؤسسات الرسمية والمحلية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مسيرة الوطن والمواطن تحت ظل الراية الهاشمية.

وأضاف: "التعليم يعد من أبرز ركائز تطوير المجتمعات، والجهود المبذولة لتحسين هذا القطاع تصب في صالح مستقبل المحافظة وأبنائها."



بدوره، أعرب مدير التربية والتعليم الدكتور أيوب المشاقبة عن امتنانه لزيارة أبو الغنم، مثمنًا الدعم الذي تقدمه المحافظة لمختلف القطاعات، خاصةً التعليم.

وأكد أن المديرية ستواصل جهودها لتحقيق المزيد من الإنجازات، حيث قال: "سنستمر في العمل بجد واجتهاد لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل."



في ختام الزيارة، شدد المحافظ على أهمية التعاون المستمر بين جميع الجهات والمؤسسات العامة والخاصة لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، داعيًا إلى العمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن تحت القيادة الهاشمية الحكيمة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة التعليم وتعزيز التنمية في المجتمعات المحلية.