8 في معرض الإنسان والإبل بالأحساء

(MENAFN
- Al Watan)
شهدت خيمة ((السينما)) في معرض: ((الإنسان والإبل))، في دارة نورة الموسى للثقافة والفنون المبدعة في الأحساء، عرض 8 أفلام ((سينمائية)) قصيرة، تتضمن شاشات عرض متعددة تتناول الأفلام، مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالتراث السعودي، كالحياة البدوية، وتقاليد الفروسية، وأهمية الإبل في الثقافة المحلية.
للحياة البدوية
بدوره، أبان المخرج السعودي صالح المربع، أن فيلم
((ذرا)) يعبر عن قيم سامية للحياة البدوية، وما تحمله من مبادئ ودروس حياتية استقتها من البر، حيث يطل أبطال العمل بملامح حادَّة تحاكي البيئة الصحراوية القاحلة، وشكل الحياة البسيط، وقوة ارتباطهم بالإبل، إلا أنهم يمتلكون مبادئ تحكيها المواقف، وتصنعها الرجولة والإنسانية الحية من كرم وصبر ودماثة وتضحية من أجل الأخلاق والقيم، كما يحمل الفيلم رسالة لجيل الشباب من خلال هذه التجربة، إلى نمط الحياة البدوية التي كانت نواة تشكُّل مجتمعات محلية عدة، إلى أنْ فاضت عنها المدن العربية الواسعة بتفاصيلها العصرية الضاجة بالحياة، وهو فيلم في طياته كيف كانت قوة الترابط بين البدوي وأهله على مر العصور.
الاحترام للتراث
إلى ذلك، أشارت المشرفة على الفعاليات والمعارض صابرين الماجد، إلى تخصيص خيمة ((الشعر))، كمنصة تراثية، تحتفي بالثقافة والتاريخ السعودي، وتقدم تجربة للزوار من خلال عرض مجموعة متنوعة من الأدوات التراثية، إضافة إلى الأزياء التقليدية التي تعكس التنوع الثقافي، وتقدم معلومات تاريخية عن كل قطعة معروضة، مما يعزز الفهم والاحترام للتراث، وتشجع الخيمة الزوار على التفاعل مع المعروضات وطرح الأسئلة، وتقدم أطعمة ومشروبات تراثية، لخلق أجواء احتفالية، تساهم في إحياء الهوية الثقافية في اليوم الوطني. أضافت الماجد، إتاحة الرسم المباشر، وهي مساحة تفاعلية تضم رسامين سعوديين، ويمكن للزوار مشاهدة الفنانين أثناء العمل، ويشارك في الركن مجموعة متنوعة من الفنانين ((محترفين، وهواة))، وتتناول موضوعات الرسم: الرموز الوطنية، والتراث والثقافة السعودية، وموسيقى حية، ويهدف إلى تعزيز الإبداع والتواصل الثقافي، ويشجع على المشاركة المجتمعية في الفعاليات الفنية.
مخرجو الأفلام:
01 - صالح المربع
02 - أحمد الحموان
03 - مشعل الشمري
04 - عبيدة
05 - أمجد القواعين
06 - يحيى اليامي
07 - مصعب عبدالوهاب
08 - محمد النصيري.
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