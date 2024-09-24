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8 في معرض الإنسان والإبل بالأحساء

9/24/2024 3:02:10 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت خيمة ((السينما)) في معرض: ((الإنسان والإبل))، في دارة نورة الموسى للثقافة والفنون المبدعة في الأحساء، عرض 8 أفلام ((سينمائية)) قصيرة، تتضمن شاشات عرض متعددة تتناول الأفلام، مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالتراث السعودي، كالحياة البدوية، وتقاليد الفروسية، وأهمية الإبل في الثقافة المحلية.
للحياة البدوية
بدوره، أبان المخرج السعودي صالح المربع، أن فيلم ((ذرا)) يعبر عن قيم سامية للحياة البدوية، وما تحمله من مبادئ ودروس حياتية استقتها من البر، حيث يطل أبطال العمل بملامح حادَّة تحاكي البيئة الصحراوية القاحلة، وشكل الحياة البسيط، وقوة ارتباطهم بالإبل، إلا أنهم يمتلكون مبادئ تحكيها المواقف، وتصنعها الرجولة والإنسانية الحية من كرم وصبر ودماثة وتضحية من أجل الأخلاق والقيم، كما يحمل الفيلم رسالة لجيل الشباب من خلال هذه التجربة، إلى نمط الحياة البدوية التي كانت نواة تشكُّل مجتمعات محلية عدة، إلى أنْ فاضت عنها المدن العربية الواسعة بتفاصيلها العصرية الضاجة بالحياة، وهو فيلم في طياته كيف كانت قوة الترابط بين البدوي وأهله على مر العصور.
الاحترام للتراث
إلى ذلك، أشارت المشرفة على الفعاليات والمعارض صابرين الماجد، إلى تخصيص خيمة ((الشعر))، كمنصة تراثية، تحتفي بالثقافة والتاريخ السعودي، وتقدم تجربة للزوار من خلال عرض مجموعة متنوعة من الأدوات التراثية، إضافة إلى الأزياء التقليدية التي تعكس التنوع الثقافي، وتقدم معلومات تاريخية عن كل قطعة معروضة، مما يعزز الفهم والاحترام للتراث، وتشجع الخيمة الزوار على التفاعل مع المعروضات وطرح الأسئلة، وتقدم أطعمة ومشروبات تراثية، لخلق أجواء احتفالية، تساهم في إحياء الهوية الثقافية في اليوم الوطني. أضافت الماجد، إتاحة الرسم المباشر، وهي مساحة تفاعلية تضم رسامين سعوديين، ويمكن للزوار مشاهدة الفنانين أثناء العمل، ويشارك في الركن مجموعة متنوعة من الفنانين ((محترفين، وهواة))، وتتناول موضوعات الرسم: الرموز الوطنية، والتراث والثقافة السعودية، وموسيقى حية، ويهدف إلى تعزيز الإبداع والتواصل الثقافي، ويشجع على المشاركة المجتمعية في الفعاليات الفنية.
مخرجو الأفلام:
01 - صالح المربع
02 - أحمد الحموان
03 - مشعل الشمري
04 - عبيدة
05 - أمجد القواعين
06 - يحيى اليامي
07 - مصعب عبدالوهاب
08 - محمد النصيري.

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