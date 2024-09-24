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قريبا هاتفك الذكي يحس بمشاعرك

9/24/2024 3:02:10 PM
(MENAFN- Al Watan) في عصر تستمر فيه التكنولوجيا في إعادة تشكيل عالمنا، يتجه الذكاء الاصطناعي الآن إلى عالم، كان الناس يعتقدون في السابق أنه من المستحيل أن تصل إليه الآلة، وهو فهم مشاعرنا، حيث تستكشف دراسة رائدة نُشرت في مجلة CAAI Artificial Intelligence Research كيف يعمل الذكاء الاصطناعي على إحداث ثورة في مجال التعرف العاطفي، وتتعمق في عالم تحليل المشاعر المتطور المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه التقنية إلى فك تشفير المشاعر الإنسانية بدقة غير مسبوقة، باستخدام مزيج من تعابير الوجه، وأنماط الصوت، ولغة الجسد، وحتى الإشارات الفسيولوجية.
اكتشاف الشعور
أضاف قائد الدراسة فينج ليو، في بيان صحفي: ((تتمتع هذه التكنولوجيا بالقدرة على تحويل مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم وخدمة العملاء، وتسهيل التجارب الشخصية وتعزيز فهم المشاعر الإنسانية)). وأشار ((تخيل عالمًا يستطيع فيه هاتفك الذكي اكتشاف شعورك بالتوتر واقتراح تقنيات الاسترخاء تلقائيًا أو عالمًا يستطيع فيه المعالج الافتراضي تقديم الدعم النفسي الشخصي بناءً على التغيرات الطفيفة في حالتك العاطفية. وقد تتحول هذه السيناريوهات إلى واقع ملموس قريبًا، وذلك بفضل التطورات السريعة في أنظمة التعرف على المشاعر المتعددة الوسائط)).
ومن بين التطورات الأكثر إثارة التي أبرزتها المراجعة دمج تقنيات التعلم العميق مع النظريات النفسية. ويسمح هذا الاندماج لأنظمة الذكاء الاصطناعي ليس فقط بالتعرف على المشاعر، بل وأيضًا بفهم التفاعل المعقد بين المشاعر وسمات الشخصية. على سبيل المثال، يمكن لنموذج OPO-FCM المذكور في الدراسة تحليل لقطات الفيديو لرسم تعابير الوجه على مساحة عاطفية ثلاثية الأبعاد، مما يوفر رؤى حول كل من الحالات العاطفية وخصائص الشخصية.
علاج الصحة العقلية
أوضحت الدراسة أن التطبيقات المحتملة لهذه التكنولوجيا واسعة ومتنوعة. ففي مجال الرعاية الصحية، قد يؤدي التعرف على المشاعر المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى إحداث ثورة في تشخيص وعلاج الصحة العقلية، وتقديم نهج أكثر موضوعية وشخصية. وفي مجال التعليم، قد تساعد هذه الأنظمة المعلمين في تحديد متى يعاني الطلاب من صعوبات أو عدم انخراط، مما يسمح بالتدخلات في الوقت المناسب. وحتى خدمة العملاء يمكن تحويلها باستخدام مساعدين من الذكاء الاصطناعي قادرين على اكتشاف مشاعر العملاء والاستجابة لها في الوقت الفعلي، ولكن كما هي الحال مع أي تقنية قوية، لا تزال هناك تحديات يتعين التغلب عليها.
وتؤكد الدراسة على الحاجة إلى أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه متكيفة ثقافيا، مع الاعتراف بأن التعبيرات العاطفية يمكن أن تختلف بشكل كبير عبر الثقافات المختلفة. كما تلوح مخاوف الخصوصية في الأفق مع إثارة جمع وتحليل البيانات العاطفية لتساؤلات أخلاقية مهمة.
النتائج الرئيسية
خلصت الدراسة إلى أن أنظمة التعرف على المشاعر المدعومة بالذكاء الاصطناعي حققت تقدمًا كبيرًا في الدقة والموثوقية. وأظهرت الأساليب المتعددة الوسائط، التي تجمع بين البيانات من مصادر متعددة، نتائج واعدة بشكل خاص. على سبيل المثال، حققت بعض الأنظمة معدلات دقة بلغت نحو 80 % في بيئات محاكاة. كما سلطت الدراسة الضوء على إمكانات هذه التقنيات في التطبيقات الواقعية، مثل تقييم الصحة العقلية، والدعم التعليمي، وتحسين خدمة العملاء.

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