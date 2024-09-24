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إضافات المتصفح تتجسس على المعلومات الشخصية

9/24/2024 3:02:10 PM
(MENAFN- Al Watan) هل سبق لك تثبيت ملحق متصفح لمنع الإعلانات أو إدارة كلمات المرور أو العثور على أفضل عروض التسوق؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت لست وحدك. يعتمد ملايين مستخدمي الإنترنت على هذه الأدوات المفيدة لتخصيص تجربة التصفح الخاصة بهم. ومع ذلك، يكشف باحثو معهد جورجيا للتكنولوجيا عن حقيقة صادمة: قد تكون ملحقات المتصفح المفضلة لديك تتجسس سرًا على معلوماتك الشخصية.
تعتبر ملحقات المتصفح بمثابة تطبيقات صغيرة يمكنك إضافتها إلى متصفح الويب الخاص بك، ويمكنها القيام بكل أنواع الأشياء المفيدة، بدءًا من تصحيح قواعد اللغة إلى ترجمة صفحات الويب أثناء التنقل وبالنسبة للعديد منا، أصبحت هذه الملحقات جزءًا أساسيًا من حياتنا على الإنترنت، ولكي تؤدي هذه الإضافات وظيفتها، غالبًا ما تحتاج إلى الوصول إلى صفحات الويب التي تزورها، وهنا تصبح الأمور معقدة.
نظرة فاحصة
قرر فريق من الباحثين في معهد جورجيا للتكنولوجيا، بقيادة فرانك لي وتشينج شي، إلقاء نظرة فاحصة على ما تفعله هذه الإضافات، وطوروا نظامًا ذكيًا يسمى Arcanum لمراقبة كيفية تفاعل الإضافات مع صفحات الويب. واكتشفوا أنه من بين أكثر من 100000 إضافة في متجر Chrome الإلكتروني، كان أكثر من 3000 إضافة تجمع تلقائيًا بيانات خاصة بالمستخدم، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن أكثر من 200 إضافة كانت تأخذ معلومات حساسة مباشرة من صفحات الويب وتحملها إلى الخوادم، وقدم الفريق نتائجهم في ندوة USENIX Security Symposium الثالثة والثلاثين.
أكد الأستاذ المساعد في معهد جورجيا للتكنولوجيا، فرانك لي: ((نعلم من الأبحاث السابقة أن ملحقات المتصفح تجمع نشاط المستخدم وسجلاته على المتصفح، ولكن بعض بيانات المستخدم الأكثر حساسية توجد داخل صفحات الويب، مثل رسائل البريد الإلكتروني وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية والسجلات الطبية والمعلومات المصرفية والمزيد. أردنا أن نعرف ما إذا كانت الملحقات تجمع أيضًا بيانات شخصية من هذه الصفحات)).
معلومات حساسة
ركز فريق البحث على 7 مواقع ويب شهيرة معروفة باحتوائها على معلومات حساسة: أمازون، وفيسبوك، وجيميل، وإنستغرام، ولينكدإن، وأوت لوك، وباي بال. وهذه هي المواقع التي يخزن فيها الكثير منا معظم بياناتنا الشخصية، من الرسائل الخاصة إلى المعلومات المالية، وحجم المشكلة كبير، حيث وجد الباحثون أن هذه الامتدادات لجمع البيانات تؤثر على عشرات الملايين من المستخدمين.
وكانت المفاجأة أنه لم يشرح أي من الامتدادات التي فحصوها بشكل واضح عملية جمع البيانات هذه في سياسات الخصوصية الخاصة بهم أو أوصاف المتاجر.وأضاف تشينج شي: ((الآن، قبل أن تتسرع في إلغاء تثبيت جميع الإضافات، من المهم أن تلاحظ أن جمع البيانات ليس بالضرورة ضارًا. قد تحتاج بعض الإضافات إلى معلومات معينة لتعمل بشكل صحيح. ولسوء الحظ، يمكن إساءة استخدام نفس القدرات التي تعتمد عليها الإضافات لإثراء تجربة تصفح الويب لإلحاق الضرر بخصوصية المستخدم، وربما دون علم المستخدمين أو موافقتهم الصريحة. وحتى في الحالات التي يكون فيها جمع البيانات حميدًا وضروريًا للوظائف المشروعة، فإنه يقدم مخاطر تتعلق بالخصوصية. يمكن نقل بيانات المستخدم الحساسة وتخزينها بواسطة طرف ثالث، والذي قد يشارك البيانات بشكل أكبر أو ربما يسرب البيانات أثناء خرق البيانات)).
سياسات صارمة
يقترح الباحثون أن تقوم شركات مثل قوقل بتطوير سياسات خصوصية أكثر صرامة فيما يتعلق بالإضافات أو فرض سياسات أكثر صرامة فيما يتعلق بالإضافات الحالية. كما يمكن لمواقع الويب التي تتعامل مع بيانات المستخدم الحساسة أن تكثف من إجراءات الحماية التي تتخذها. ولكن ماذا عنا، نحن المستخدمين العاديين؟
يقول فرانك لي: ((لا أعتقد أن المستخدمين الأفراد يجب أن يتحملوا عبء القلق بشأن خصوصيتهم أو حماية بياناتهم، لأنهم لا يمتلكون القدرة أو المعرفة التقنية لمعرفة ما يحدث)).
خطوات ذاتية للحماية:
- قم بتثبيت الإضافات من مصادر موثوقة فقط.
- راجع بانتظام الأذونات التي منحتها لإضافاتك.
- إذا طلب أحد الإضافات مزيدًا من الوصول مما يبدو ضروريًا لوظيفته، ففكر مرتين قبل تثبيته.
- يعد تحديث إضافاتك أمرًا بالغ الأهمية أيضًا، حيث تتضمن التحديثات غالبًا تحسينات أمنية.

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