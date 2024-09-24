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مشمش وشوكولا يحميان قلوب الكبار

9/24/2024 3:02:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضحت طبيبة وعالمة متخصصة في الأبحاث الطبية والتغذية، وهي الروسية يلينا سولوماتينا، أن تناول كبار السن المشمش المجفف والشوكولاته الداكنة والحلاوة الطحينية والتفاح المشوي، يؤثر إيجابيًا على قلوبهم ويحميها من الأمراض.
ووفقًا لتقرير ((روسيا اليوم))، أكدت الطبيبة، أن المشمش المجفف يحتوي على البوتاسيوم الضروري لعمل القلب وتخفيض مستوى ضغط الدم، أما الحلوى الطحينية والمكسرات فتحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية غير المشبعة التي لها خصائص مضادة للالتهابات.
كما أن المكسرات تحتوي على الحمض الأميني أرغينين الذي يمنع تشنج الأوعية الدوية، وتقول: ((تحتوي الشوكولاته الداكنة على مادة البولوفينول، المضاد القوي للأكسدة، وتؤثر إيجابيًا في القلب والأوعية الدموية، كما أنها تحتوي على المغنيسيوم الذي يهدئ ويمنع ارتفاع مستوى ضغط الدم بسبب الإجهاد العرضي)).

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