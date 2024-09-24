مطار الملك خالد الدولي يفوز بجائزتين من جوائز منظمة TDM للتميز في السفر - جريدة الوطن السعودية

MENAFN - Al Watan) فاز مطار الملك خالد الدولي، الذي تديره وتشغله شركة مطارات الرياض، بجائزتين من جوائز TDM لتميز السفر على مستوى الشرق الأوسط، تمثلتا في حصول المطار على جائزة أفضل مبادرة للسوق الحرة عام 2024، وجائزة أفضل مطار دولي لعام 2024 - الربط مع العالم -.

جاء هذا الفوز إثر إعلان منظمة TDMلتميز السفر عن النتائج النهائية وتسليم الجوائز في مؤتمرها الذي أقيم في شهر سبتمبر، بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي التفاصيل، جاء فوز مطار الملك خالد الدولي بجائزة أفضل مبادرة للسوق الحرة عام 2024 على خلفية المشروع التطويري لمتاجر السوق الحرة في الصالتين 3 و4، ليشكل هذا التحديث معياراً جديداً للتميز في مفهوم السوق الحرة، نظير دمجه للتقنية والتراث الثقافي مع خدمة العملاء، بما يسهم في تحقيق تجربة سفر أفضل لمسافري المطار.

فيما جاء فوز مطار الملك خالد الدولي بجائزة أفضل مطار دولي لعام 2024 عن فئة الربط مع العالم على خلفية التقدم الملحوظ الذي حققه المطار في مجال الربط الجوي، حيث أطلق 9 وجهات جديدة ضمن 7 مسارات جوية بالتعاون مع 10 شركات طيران جديدة، لتسهم هذه الخطوة في تعزيز مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.

بدوره وجه الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة شكره لكافة القائمين على منظمة TDM لتميز السفر، لثقتهم بالإنجازات المتميزة التي حققها مطار الملك خالد الدولي هذا العام، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تلقاه كافة مطارات المملكة من قبل القيادة الرشيدة -حفظها الله- لمواصلة دورها التنموي، كجزء من ارتباطها الحيوي بمستهدفات رؤية السعودية 2030، مؤكداً في الوقت ذاته على ((أن تلك الجوائز ليست مجرد أوسمة بقدر ما هي خير محفّز لموظفينا نحو تحقيق الأفضل، وتذكيرهم بأن التميز ليس مجرد وجهة، إنما هو رحلة نخوضها معاً بمزيد من الشغف والمرونة والالتزام لخدمة مسافرينا وشركائنا على نحو أمثل)).

يذكر أن جوائز منظمة TDM لتميز السفر تمنح سنويّاً لأفضل المطارات، وشركات الطيران، والفنادق، وخطوط الرحلات البحرية، ووكالات السفر، ومنصات الحجز الرقمي، والمشاريع، والمبادرات التي تتبع تلك الجهات بهدف تحقيق قمة التميز المطلوب في صناعة السفر، من خلال تسليط برنامج الجوائز الضوء على أبرز اللاعبين الرئيسيين في قطاع السفر والسياحة ممن أسهموا بنجاح بالغ في إثراء معايير الصناعة، وفق المعايير التي يحددها برنامج الجوائز.