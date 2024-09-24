هالاند في مرمى الانتقادات.. هل يستحق عقوبة بعد واقعة جابرييل؟

(MENAFN
- Al-Bayan)
علق الحكم الإنجليزي السابق مارك هالسي على تصرف النجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، الذي رمى الكرة على رأس جابرييل مدافع أرسنال خلال المباراة التي جمعتهما في الدوري الإنجليزي.
وأكد هالسي أن هالاند كان محظوظًا لعدم تعرضه لعقوبة، مشيرًا إلى أن سلوكه يُعتبر عنيفًا.
وعبّر عن دهشته من عدم اتخاذ إدارة المسابقة أي إجراء بحق اللاعب بعد تلك الواقعة، بحسب صحيفة "ذا صن".
وفيما شهدت المباراة احتفالًا غير تقليدي من هالاند بعد تعادل مانشستر سيتي، حيث قام بقذف الكرة نحو المدافع البرازيلي الذي كان يشعر بالاستياء، لم يتدخل حكم الساحة أو حكم الفيديو في تلك اللحظة.
ورغم عدم إصدار أي توبيخ من الاتحاد الإنجليزي، أشار هالسي إلى أن هالاند يجب أن يعتبر نفسه محظوظًا لعدم رؤية الحكم للحادثة.
وأكد: "يمكن اعتبار سلوكه عنيفًا، فإلقاء شيء على رأس شخص يُعتبر سلوكًا غير مقبول".
وأضاف: "من المثير أن نرى ما إذا كان الاتحاد سيتخذ إجراءً بأثر رجعي، لأن اللقطة تندرج تحت سلوك العنف".
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