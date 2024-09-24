هالاند في مرمى الانتقادات.. هل يستحق عقوبة بعد واقعة جابرييل؟

علق الحكم الإنجليزي السابق مارك هالسي على تصرف النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، الذي رمى الكرة على رأس جابرييل مدافع أرسنال خلال المباراة التي جمعتهما في الإنجليزي.

وأكد هالسي أن هالاند كان محظوظًا لعدم تعرضه لعقوبة، مشيرًا إلى أن سلوكه يُعتبر عنيفًا.



وعبّر عن دهشته من عدم اتخاذ إدارة المسابقة أي إجراء بحق اللاعب بعد تلك الواقعة، بحسب صحيفة "ذا صن".

وفيما شهدت المباراة احتفالًا غير تقليدي من هالاند بعد تعادل مانشستر سيتي، حيث قام بقذف الكرة نحو المدافع البرازيلي الذي كان يشعر بالاستياء، لم يتدخل حكم الساحة أو حكم الفيديو في تلك اللحظة.

ورغم عدم إصدار أي توبيخ من الاتحاد الإنجليزي، أشار هالسي إلى أن هالاند يجب أن يعتبر نفسه محظوظًا لعدم رؤية الحكم للحادثة.



وأكد: "يمكن اعتبار سلوكه عنيفًا، فإلقاء شيء على رأس شخص يُعتبر سلوكًا غير مقبول".



وأضاف: "من المثير أن نرى ما إذا كان الاتحاد سيتخذ إجراءً بأثر رجعي، لأن اللقطة تندرج تحت سلوك العنف".

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