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تأجيل جميع مباريات البطولات المحلية في لبنان بسبب الأوضاع الأمنية

9/24/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم عن تأجيل كافة مباريات البطولات المحلية حتى إشعار آخر، نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد.

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الاتحاد، لم يتم تحديد موعد لاستئناف مباريات الدوري اللبناني أو غيرها من المسابقات.

وأكد البيان تثبيت نتائج الجولة الأولى من الدوري اللبناني للموسم الحالي 2024-25، كما تم الإبقاء على نفس الوضع لدوري الدرجة الثانية.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر تطبيق جميع العقوبات والإنذارات المعلنة في مختلف المسابقات فور استئناف النشاط الكروي.

يُذكر أن فريق العهد قد حقق فوزًا على فريق البرج بنتيجة 3-1 في المباراة المثيرة التي جمعتهما يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة دوري الدرجة الأولى اللبناني.

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