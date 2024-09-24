تأجيل جميع مباريات البطولات المحلية في لبنان بسبب الأوضاع الأمنية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم عن تأجيل كافة مباريات البطولات المحلية حتى إشعار آخر، نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الاتحاد، لم يتم تحديد موعد لاستئناف مباريات الدوري اللبناني أو غيرها من المسابقات.
وأكد البيان تثبيت نتائج الجولة الأولى من الدوري اللبناني للموسم الحالي 2024-25، كما تم الإبقاء على نفس الوضع لدوري الدرجة الثانية.
بالإضافة إلى ذلك، تقرر تطبيق جميع العقوبات والإنذارات المعلنة في مختلف المسابقات فور استئناف النشاط الكروي.
يُذكر أن فريق العهد قد حقق فوزًا على فريق البرج بنتيجة 3-1 في المباراة المثيرة التي جمعتهما يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة دوري الدرجة الأولى اللبناني.
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