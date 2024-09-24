الإعلان عن طاقم تحكيم السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد الأفريقي (كاف) رسميًا عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة السوبر الأفريقي المقررة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، الموافق 27 سبتمبر، على ملعب "المملكة أرينا" بالمملكة العربية السعودية.

طاقم التحكيم يتكون من:

معتز الشلماني (ليبيا) حكمًا للساحة.

عطية عيسى (ليبيا) كمساعد أول.

خليل حساني (تونس) كمساعد ثانٍ.

عمر قرطان (الصومال) حكمًا رابعًا.

تُعتبر هذه المباراة واحدة من أبرز المباريات في الأفريقية، حيث يلتقي غريمان تاريخيان يسعيان لإحراز لقب السوبر، الأهلي، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، والزمالك، بطل الكونفدرالية، يسعيان لتأكيد تفوقهما في الساحة القارية.

توقيت المباراة

ستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت الإمارات، مما يتيح لجماهير الفريقين متابعة اللقاء في توقيت ملائم.



ويُتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا للشعبية الواسعة التي يتمتع بها كلا الفريقين، في السعودية.

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