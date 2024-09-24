5 مشاهد صنعت الإثارة في قمة شباب الأهلي والوحدة

حفلت قمة شباب الأهلي وضيفه الوحدة، على استاد راشد بدبي، ضمن دوري أدنوك للمحترفين، بـ5 مشاهد زادت من إثارة ومتعة المواجهة، وكان المشهد الأول حسم «الفرسان» للمباراة بفوز ثمين 5-4، لتكون المرة الأولى التي تنتهي فيها بين الفريقين بهذا العدد الكبير من الأهداف في عصر الاحتراف، مع العلم أن شباب الأهلي سبق أن حقق الفوز بالنتيجة نفسها في 20 نوفمبر 2000، في ملعب الوحدة الدرجة الأولى، أما ثاني أكبر عدد من الأهداف خلال مواجهات الفريقين في عالم الاحتراف، فكان في 23 نوفمبر 2012، وفاز «الفرسان» حينها 6-2، في ملعب الوحدة، ضمن الجولة التاسعة للدوري.

دقائق وأهداف

أما ثاني مشاهد القمة، فكان تلقي شباك الوحدة 5 أهداف، على الرغم أن «العنابي» حافظ على نظافة شباكه في جميع المباريات الودية الاستعدادية لهذا الموسم، والرسمية حتى مباراته أول من أمس، في الجولة الثالثة للدوري، وكان المشهد الثالث، تسجيل ثاني أسرع أهداف الوحدة في شباك «الفرسان»، عندما افتتح عمر خربين التسجيل لـ«العنابي» بهدف من كرة رأسية بعد مرور 2:22 دقيقة فقط، وبفارق 6 ثوانٍ فقط عن أسرع الأهداف في عصر الاحتراف، والذي سجله إسماعيل مطر قائد الوحدة المعتزل بنهاية الموسم الماضي، وأحرزه بعد مرور 2:16 دقيقة في 4 أكتوبر 2008، في مباراة الفريقين بالجولة الثالثة، وانتهت بفوز الوحدة على أرضه بنتيجة 4-1.

ولعب خريبين أيضاً، دور البطولة في المشهد الرابع، بعدما أنهى هداف الدوري الموسم الماضي برصيد 18 هدفاً، صيامه الطويل هذا الموسم، بتسجيل 3 أهداف «هاتريك» لـ«العنابي»، ويدخل منافساً بقوة على لقب الهداف هذا الموسم مع متصدري القائمة برصيد 4 أهداف لكل منهم، وهم لابا كودجو مهاجم العين، وعادل تعرابت لاعب النصر، وسردار أزمون مهاجم شباب الأهلي، والأخير سجل هدفين في مباراة أول من أمس، ويكون بطل المشهد الخامس، إذ نجح المهاجم الإيراني في تسجيل 8 أهداف في مختلف المسابقات التي شارك فيها مع فريقه في الموسم الحالي، ليؤكد تميزه في قيادة هجوم «الفرسان».

قمة استثنائية

من جانبه، أكد عبدالمجيد حسين نائب رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، أن قمة «الفرسان» و«العنابي» جاءت جميلة وممتعة واستثنائية في جميع مشاهدها، ونجح شباب الأهلي في حصد 3 نقاط مهمة وثمينة من منافس مباشر، وقال: «غزارة الأهداف في القمة، تعكس كفاءة وجودة المهاجمين، وأخطاء بعض المدافعين، ولكن الأداء نفسه يبشر بمستوى مرتفع من الفريقين في المرحلة المقبلة، بعدما قدما مباراة كبيرة».

وأضاف: «رغبة الفوز الواضحة من الفريقين، كان وراء الأداء الهجومي، واللعب المفتوح، والمطلوب استثمار الفوز على الوحدة، في مباراتنا الجمعة القادمة أمام مضيفنا العروبة، والتي نتوقعها صعبة مثل بقية مباريات الدوري، والتي لن تكون سهلة على الجميع هذا الموسم، وأبارك للاعبي فريقي الأداء القوي والروح القتالية، ورغبة الفوز الواضحة، ولكن في الوقت نفسه، لم يكن مفروضاً أن نتلق 4 أهداف، وثقتنا تبقى كبيرة بالمجموعة الحالية، ونتمنى أن يستمروا في التألق، وتحقيق المزيد من الانتصارات».



رؤية فنية

بينما قال باولو سوزا مدرب شباب الأهلي: «كانت لنا الأفضلية في كل النواحي، ولكن علينا العمل أكثر على الجوانب الدفاعية خلال المرحلة المقبلة، بعدما أكدنا إنتاجية هجومية جيدة، واستطعنا خلق العديد من المشاكل وفرص التسجيل أمام الوحدة، وأشكر اللاعبين لروحهم القتالية، ونجاحهم في قلب النتيجة مرتين خلال مجريات المباراة، وتسجيلهم 5 أهداف في مرمى الوحدة الذي لم يتلق أي أهداف هذا الموسم».

في المقابل، قال روني ديلا مدرب الوحدة: «كانت مباراة رائعة للمشاهدين، وقابلنا فيها خصماً قوياً، وعلينا التفكير في المستقبل، وتحسين بعض الأمور الفنية، لمواجهة مثل هذه المباريات القوية، خاصة وأننا لا نزال في بداية الموسم، وتنتظرنا العديد من المباريات الهامة خلال المرحلة القادمة».

وقال عبدالسلام جمعة مشرف فريق الوحدة: «من الصعب على أي فريق يرغب في المنافسة على أي بطولة، استقبال هذا الكم من الأهداف، وعلينا التعلم من أخطائنا لأن لدينا مباريات أخرى مقبلة قوية أمام منافسين آخرين، ومثل تلك الأخطاء لا يجب حدوثها أمام فريق يعرف طريق المرمى، وإذا تطلعت إلى الوصول للقمة، فعليك إيقاف هذا العدد من الأهداف، لأنه ليس مقبولاً أن تسجل 4 أهداف وتخسر، هذا شيء غير صحيح».

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