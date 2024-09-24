4 مكاسب للعين بعد فوزه الكبير على أوكلاند سيتي

نجح فريق العين في مهمته الأولى بكأس القارات وحقق فوزاً كاسحاً على ضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي بستة أهداف مقابل هدفين، في خاضها الفريق بقائمة أغلب عناصرها من البدلاء، والذين قدموا أنفسهم بصورة مثالية وأكدوا جدارتهم بالدفاع عن شعار العين في أكبر البطولات، وحفلت المباراة بمشاهد رائعة عدة نورد منها 4 على سبيل المثال لا الحصر..

1 - رقم قياسي



كعادته حطم جمهور العين كل الأرقام وهو يسجل حضوراً كثيفاً في مدرجات ملعب المباراة، إذ بلغ عدد الحضور نحو 14000 متفرج، أقل بـ5000 عن مباراة السد القطري في بطولة النخبة الآسيوية والتي بلغ عدد الحضور فيها 19000 متفرج، وبذلك تثبت جماهير الأمة العيناوية في كل مباراة أنها رقماً يصعب تجاوزه، وهي الشريك الفعلي في جميع الانتصارات التي ظل يحققها الفريق على المستويين الداخلي والخارجي، وإجمالياً بلغ عدد حضور جمهور العين على ملعبه في مباريات هذا الموسم أكثر من 57000 متفرج.

2 - دكة بدلاء قوية

أظهرت مباراة أوكلاند سيتي أن العين يملك دكة بدلاء قوية لا يقل مستوى عناصرها عن الأساسيين، بعد أن دفع المدرب الأرجنتيني كريسبو بأكثر من 10 لاعبين لم يشاركوا بصفة أساسية في المباريات السابقة تتراوح معدلات أعمارهم بين 19 و23 عاماً، ليقدموا أنفسهم على خير نسق ويحققوا فوزاً عريضاً ويبدلوا قلق جماهيرهم التي تفاجأت بالتشكيلة في البداية إلى اطمئنان على مستقبل الفريق المواجه بتحديات قوية وهو يقاتل على 7 جبهات داخلياً وخارجياً.

3 - دفعة معنوية

جاء الفوز الكبير على أوكلاند سيتي ليكون بمثابة دفعة معنوية عالية للفريق الذي يواجه الخميس تحدياً كبيراً وهو يستضيف على ملعبه باستاد هزاع بن زايد الوصل حامل لقب دوري المحترفين، كما أكدت المباراة جاهزية جميع البدلاء في حال تواصل غياب عدد من الأساسيين بسبب الإرهاق والإصابة مثل لابا كودجو، وكوامي اتون، ويحيى نادر، خالد الهاشمي.

4 - هجوم قوي

أظهرت المباراة أن العين يتمتع بخط هجوم قوي بتسجيله 6 أهداف شارك في إحرازها لاعبون في خطوط الفريق الثلاثة بداية من الدفاع والوسط والهجوم، ما يمنح انطباعاً أن الفريق موعود بنتائج قوية في حال تمت معالجة الأخطاء والسلبيات لسد الثغرات في خط الدفاع.

سعادة

من جهته، أعرب المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، عن سعادته وفخره باستمرارية فريقه في المنافسة على لقب بطولة كأس القارات ضمن خمسة فرق بعد الفوز المستحق على حساب ضيفه أوكلاند سيتي، وبرر الدفع بتشكيلة أغلبها من البدلاء في المباراة بقوله: أغلب لاعبي العين عادوا من المشاركة مع منتخبات بلادهم وهم يعانون الإرهاق مثل لابا وكوامي وكاكو والوحيد الذي كان في جاهزية جيدة هو سفيان رحيمي، لكن دائماً أقول إن قوتنا تكمن في ثقتنا بقدراتنا وجميع أعضاء الفريق ومن حق اللاعبين الذين شاركوا في دقائق أقل بالمباريات الرسمية أن يشاركوا كأساسيين كغيرهم من زملائهم اللاعبين.

وعن مواجهة الأهلي المصري قال: لدينا وقتاً كافياً للتفكير في مواجهة الأهلي المصري وعلينا حالياً أن نفكر في مباراتنا القادمة بمسابقة الدوري ومن ثم التي تليها وعلينا أن ندير وضعنا بالصورة المناسبة ونعيش حياتنا يوماً بعد آخر.

انتصار للوطن



بدوره، قال أحمد الشامسي مدير فريق العين، إن الزعيم وبتجاوزه لمنافسه أوكلاند سيتي النيوزلندي 6-2 في استهلالية بطولة القارات حقق فوزاً للوطن وليس فقط للنادي، ولذلك فالجميع سعداء بهذا الإنجاز في هذه البطولة الكبيرة، وأوضح أن التشكيلة التي بدأ بها العين المباراة أقلقت البعض في البداية، لكن ما حدث في المباراة أكد أن العين يملك لاعبين متميزين على مستوى الأساسيين والبدلاء فقد كانوا على قدر الحدث وقدموا أنفسهم بصورة مثالية وهذا دليل على نجاح الاستقطابات الأخيرة للنادي.

وأضاف: نجحنا في المهمة الأولى وأصبح أمامنا تحد أصعب فسنقابل الأهلي المصري بطل أفريقيا على أرضه ووسط جمهوره، والمباراة بالطبع لن تكون سهلة ولكننا عازمون على تشريف الكرة الإماراتية.

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