أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو أمس عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو المخصصة لمنافسات فئة «بدون البدلة».

وذلك في الفترة من 27 - 29 سبتمبر الجاري في صالة «البيت متوحد» بإمارة الشارقة. وتعتبر هذه الجولة الثالثة من أصل 5 جولات خلال الموسم الجاري التي يتم تنظيمها في مختلف مناطق الدولة، حيث تستقطب البطولة مشاركات لاعبين من مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الناشئين والشباب والكبار والأساتذة في منافسات فئتي «البدلة» و«بدون البدلة».

وتحظى هذه الجولة من البطولة بأهمية استثنائية كونها الجولة الأخيرة من منافسات فئة «بدون البدلة»، وتمنح الفائزين نقاطاً تصنيفية مضاعفة، بما يعزز من فرصهم في تحقيق اللقب، حيث يشكل هذا الحافز فرصة للاعبين لإظهار أفضل قدراتهم، والارتقاء في سلم التصنيف الفني لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وقال ياسر محمد القبيسي المشرف الفني في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: شهدت هذه الجولة من البطولة معدل مشاركات غير مسبوقة، حيث زادت نسبة اللاعبين المشاركين بـ50% عن الجولة الثانية، حيث يمثلون 35 أكاديمية ونادياً، ما يعكس الأهمية التي تشهدها منافسات فئة بدون البدلة، علماً بأنها تتطلب مهارات عالية وسرعة في التحرك واستراتيجيات مختلفة للتعامل مع غياب البدلة، التي تلعب دوراً تقنياً مهماً.

وأكد خالد إبراهيم الناخي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ومشرف الجوجيتسو، أن إقامة بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في إمارة الشارقة تسهم في تحقيق إضافة نوعية في مجال نشر رياضة الجوجيتسو في الإمارة.

وتقام الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو على مدار ثلاثة أيام، تبدأ الجمعة مع فئتي الكبار والأساتذة، وتستأنف المنافسات السبت مع فئتي تحت 12 وتحت 14 عاماً.

وتختتم الجولة الثالثة من البطولة الأحد بمنافسات فئتي تحت 16 عاماً وفئة الشباب. وتنطلق المنافسات على مدار أيام البطولة في تمام الساعة 10 صباحاً، ويمكن للمشاركين في مختلف الفئات إجراء عملية الوزن في نفس يوم انطلاق منافسات فئتهم من الساعة 8 ـ 9 صباحاً أو في اليوم السابق بين الساعة 5 و7 مساءً.





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