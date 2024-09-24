(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو أمس عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو المخصصة لمنافسات فئة «بدون البدلة».
وذلك في الفترة من 27 - 29 سبتمبر الجاري في صالة «البيت متوحد» بإمارة الشارقة. وتعتبر هذه الجولة الثالثة من أصل 5 جولات خلال الموسم الجاري التي يتم تنظيمها في مختلف مناطق الدولة، حيث تستقطب البطولة مشاركات لاعبين من مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الناشئين والشباب والكبار والأساتذة في منافسات فئتي «البدلة» و«بدون البدلة».
وتحظى هذه الجولة من البطولة بأهمية استثنائية كونها الجولة الأخيرة من منافسات فئة «بدون البدلة»، وتمنح الفائزين نقاطاً تصنيفية مضاعفة، بما يعزز من فرصهم في تحقيق اللقب، حيث يشكل هذا الحافز فرصة للاعبين لإظهار أفضل قدراتهم، والارتقاء في سلم التصنيف الفني لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.
وقال ياسر محمد القبيسي المشرف الفني في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: شهدت هذه الجولة من البطولة معدل مشاركات غير مسبوقة، حيث زادت نسبة اللاعبين المشاركين بـ50% عن الجولة الثانية، حيث يمثلون 35 أكاديمية ونادياً، ما يعكس الأهمية التي تشهدها منافسات فئة بدون البدلة، علماً بأنها تتطلب مهارات عالية وسرعة في التحرك واستراتيجيات مختلفة للتعامل مع غياب البدلة، التي تلعب دوراً تقنياً مهماً.
وأكد خالد إبراهيم الناخي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ومشرف الجوجيتسو، أن إقامة بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في إمارة الشارقة تسهم في تحقيق إضافة نوعية في مجال نشر رياضة الجوجيتسو في الإمارة.
وتقام الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو على مدار ثلاثة أيام، تبدأ الجمعة مع فئتي الكبار والأساتذة، وتستأنف المنافسات السبت مع فئتي تحت 12 وتحت 14 عاماً.
وتختتم الجولة الثالثة من البطولة الأحد بمنافسات فئتي تحت 16 عاماً وفئة الشباب. وتنطلق المنافسات على مدار أيام البطولة في تمام الساعة 10 صباحاً، ويمكن للمشاركين في مختلف الفئات إجراء عملية الوزن في نفس يوم انطلاق منافسات فئتهم من الساعة 8 ـ 9 صباحاً أو في اليوم السابق بين الساعة 5 و7 مساءً.
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