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5 منتخبات تؤكد مشاركتها في بطل الإمارات للشراع الحديث بأبوظبي

9/24/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، مشاركة دولية مرتقبة في الجولة الرابعة من بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث والتي ستقام في العاصمة أبوظبي يومي 28 و29 سبتمبر الجاري على كاسر الأمواج في أبوظبي.

وأكدت منتخبات كل من قطر، والكويت، والبحرين، وماليزيا وسنغافورة، مشاركتها في الحدث، إلى جانب البحارة من مختلف الأندية البحرية في الدولة، وهو ما سيرفع المستوى التنافسي للبطولة.

وتشير الأرقام إلى وصول عدد المسجلين من البحارة إلى أكثر من 110 بحار.. وتتضمن البطولة عدة سباقات مختلفة منها فئات الأوبتيمست، والإلكا، وتعد فئة الأوبتيمست هي بداية فئات الشراع والتدرج للمشاركة في فئات أكبر وصولا للفئات الأولمبية والدولية.
ورحب سالم الرميثي مدير عام النادي بالمشاركة المرتقبة للدول في بطولة بطل الإمارات، مؤكدا أن سمعة ومستوى البطولة تجذب الحضور العالمي .

وقال :“ للمرة الأولى منذ مواسم نشهد مشاركة دولية واسعة في البطولة، وإن دل ذلك على شيء فهو دليل على السمعة الواسعة للبطولة والمكانة التي تحظى بها على المستوى الدولي”، مشيرا إلى بداية المرحلة الأخيرة في استقطاب دول عدة بغرض إقامة معسكرات تدريبية لمنتخباتها مع توقع استضافة وحضور المزيد من المنتخبات في المرحلة المقبلة.

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