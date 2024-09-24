أرتيتا يرد على منتقدي طريقة لعب أرسنال ضد سيتي

دافع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا عن أسلوب لعب فريقه أرسنال ضد مانشستر سيتي حامل اللقب الأحد في الإنكليزي لكرة القدم، في مواجهة انتهت بالتعادل 2-2 وأكملها النادي اللندني بعشرة لاعبين منذ أواخر الشوط الأول.

وبعد انتهاء المواجهة بين البطل ووصيفه اللندني، انهالت الانتقادات على الأخير لاسيما من قبل منافسه بسبب أسلوبه الدفاعي ومحاولته إضاعة الوقت بعدما كان متقدما 2-1 حتى الوقت القاتل.

وقال أرتيتا "لعبنا المباراة بالطريقة التي يجب لعبها"، مُذَكّرا بما حصل في أغسطس 2021 حين اضطر فريقه للعب بعشرة لاعبين بعد طرد السويسري غرانيت تشاكا في الدقيقة 35، ما تسبب بخسارته أمام سيتي بخماسية نظيفة.

وأكمل أرسنال موقعة الأحد بعشرة لاعبين منذ أواخر الشوط الأول بعد طرد البلجيكي لياندرو تروسار مباشرة عقب هدف التقدم الذي سجله البرازيلي غابريال، في لقاء تقدم خلاله سيتي عبر النروجي إرلينغ هالاند قبل أن يدرك الإيطالي ريكاردو كالافيوري التعادل، وصولا إلى الهدف القاتل الذي سجله لصاحب الأرض جون ستونز في الوقت بدل الضائع.

وأفاد المدرب الإسباني "للأسف، اضطررنا للقيام بذلك لأنه سبق لنا أن اختبرنا الأمر ذاته (الطرد) ثلاث مرات ضدهم. مرة مع طرد تشاكا، وكم هدف تلقينا (في حينها)؟ لحسن الحظ أننا تعلمنا الدرس وخلاف ذلك سنكون أغبياء، سأكون غبيا جدا".

ومنذ وصول أرتيتا إلى أرسنال في ديسمبر 2019، انتقد المراقبون الفريق اللندني لعدم قدرته على الارتقاء إلى مستوى التحدي في المباريات الكبرى.

وخلال المباراة ضد سيتي الأحد، حاول أرسنال مقاربة المواجهة باللعب السلبي، إن كان عبر ارتكاب الأخطاء لإيقاف الهجمات المرتدة أو عبر إضاعة الوقت.

وبعد خطأ على البرتغالي برناردو سيلفا، حاول تروسار تأخير تنفيذ الركلة الحرة من خلال ابعاد الكرة، فكان الانذار الثاني والطرد من نصيبه، في سيناريو مشابه إلى حد لما حصل مع زميله ديكلان رايس ضد برايتون (1-1) في 31 أغسطس.

ولدى سؤاله عن مجريات المباراة، بدا مدرب سيتي الإسباني الآخر بيب غوارديولا متفهما لما قام به أرسنال، قائلا "لفعلت ربما الأمر ذاته لأنهم لعبوا بعشرة لاعبين".

لكن بعضا من لاعبيه لم يكونوا على نفس الموجة، بينهم صاحب التعادل القاتل جون ستونز الذي قال "يمكنكم أن تصفوا ذلك (ما قام به أرسنال) بالذكاء أو القذارة، أيهما تريد، لكنهم عطلوا المباراة مما أخل بإيقاعها. إنهم يستغلون ذلك لصالحهم وقد تعاملنا مع الأمر بشكل جيد للغاية".

وتابع "إنهم يبطئون المباراة، حارسهم يسقط أرضا (من دون إصابة) حتى يتمكنوا من إيصال بعض المعلومات إلى أرض الملعب. كان علينا التحكم بمشاعرنا خلال تلك الأوقات الصعبة وشعرت أننا فعلنا ذلك. كان هناك الكثير من التدخلات الصعبة، وبعض القرارات السخيفة، لكننا قدمنا أداء جيدا".

أما زميله برناردو سيلفا، فكان أكثر قساوة بقوله "لم يكن هناك في أرض الملعب سوى فريق واحد قادم من أجل لعب كرة القدم. أما الفريق الآخر، فجاء للعب عند حدود ما هو مقبول وما هو مسموح به من قبل الحكام".

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