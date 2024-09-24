مؤتمر من السلام الداخلي إلى السلام العالمي في دبي يوصي بإيجاد منصة مشتركة لترسيخ السلام لازدهار شعوب العالم

انعقد أمس مؤتمر"من السلام الداخلي إلى السلام العالمي" الإمارات أرض السلام ( #أنا_السلام ) الذي نظمته منظمة (ISCTH) الدولية بالشراكة مع أكاديمية اتصالات في دبي أمس الأول، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 سبتمبر من كل عام. وضم المؤتمر في تجمع فريد من نوعه من أجل الانسجام والوحدة العالمية، عدد من أصوات قادة الفكر والدبلوماسيين ودعاة السلام من مختلف القطاعات من داخل الدولة وخارجها، لتعزيز السلام المستدام.

وأوصى المؤتمر بإيجاد منصة مشتركة لترسيخ السلام والاستقرار والازدهار لشعوب العالم كافة، وأهمية الحوار البناء والحلول المبتكرة لتمهيد الطريق نحو السلام الدائم، كما أوصى المؤتمر بتأييد مبادرات حوار السلام حول العالم والاستفادة من الخبرات السابقة واستثمارها في تعزيز السلم العالمي، ودعا الى إشاعة ثقافة الرحمة والتعاون على الخير، وتهيئة الظروف للسماح للسلام بالازدهار، وإمكانية صياغة حلول دائمة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع" .

وأشاد المؤتمر بالدور البارز

لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز أركان الأمن والسلام الدوليين، من خلال تبني دولة الإمارات للمبادرات التي تحث على إعلاء قيم التسامح والتعايش ، مشيراً الى إن دولة الإمارات أصبحت مثالاً وقدوة في هذا الصدد، وواحة للعيش المشترك بين مختلف الجنسيات حيث تحتضن على أرضها أكثر من 200

جنسية، ما يجعلها واحدة من أكثر الدول تنوعاً في العالم، يعيش فيها السكان من مختلف الأديان ويمارسون عقائدهم وشعائرهم الدينية جنباً إلى جنب، ولطالما تبنى المجتمع الإماراتي قيم التسامح والشمولية والمساواة.

حضر

حفل افتتاح المؤتمر سعادة العميد ناصر خادم الكعبي، مدير عام السعادة بوزارة الداخلية، والدكتور فيصل شاهين الحمادي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإبداع، والسيدة هاجر العيسى، الأمين العام لجمعية الإمارات للإبداع، وعدد من الضيوف والمسؤولين من مختلف القطاعات بالدولة على رأسها شرطة دبي، وشرطة رأس الخيمة، ووزارة الثقافة، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع دبي، وعدد من رؤساء الجاليات المقيمة في الدولة .

اشتمل برنامج الحفل على مشاركة الفرقة الموسيقية في شرطة دبي بمعزوفات موسيقية وطنية وشعبية تعتمدُ على قرع الطبول وآلات النفخ، بإيقاعات متناغمة

نالت إعجاب الحضور، إلى جانب السيارات الكهربائية الحديثة الفارهة التابعة لإدارة الشرطة السياحية بشرطة دبي والتي حظيت بإعجاب واستحسان المشاركين في المؤتمر وتسابق الجمهور إلى التقاط الصور إلى جوارها، كما تميز حفل افتتاح المؤتمر بمقطوعات موسيقية لأوركسترا الإمارات السيمفونية للناشئة صفق لها الحضور بشدة، بالإضافة الى معرض للفن التشكيلي تضمن لوحات تعبر في مضمونها عن السلام وأهميته للمجتمعات، وكيفية العمل على تحقيقه، واشتمل أيضاً على بازار ضم منتجات متنوعة للأسر المنتجة.

تضمن الحدث كلمة رئيسية قوية ألقاها ميتر بارن، العضو المؤسس في ISCTH، والكاتب والمتحدث العالمي، ومرشد الشباب، والذي ألهم الحضور برؤى عميقة لتحقيق السلام الداخلي، وأكد خلال حديثه ما يلي: "اليوم، نجتمع لزرع بذرة السلام داخل أنفسنا، ورعايتها حتى نتمكن من البحث بشكل جماعي عن حلول مستدامة وشاملة للتناغم العالمي الدائم. في حين أنه من الأهمية بمكان استكشاف الحلول العملية خارجيًا، فإن التقدم الحقيقي يبدأ بكل منا في تنمية السلام الداخلي، فقط من هذا الأساس يمكننا بناء عالم يعكس قيمنا المشتركة من الهدوء والتفاهم".

ومن بين المتحدثين البارزين الآخرين ألقى سعادة الأسقف باولو مارتينيلي، النائب الرسولي لجنوب شبه الجزيرة العربية، كلمة تحدث خلالها

عن قوة التسامح والرحمة في تحقيق السلام.

وبدوره ألقى سعادة القنصل العام للهند في دبي ساتيش سيفان، كلمة خلال المؤتمر

أكد فيها على أهمية تحقيق السلام في العصر الحالي.

ومن جانبه سلط الضوء السيد سوريندر سينغ كاندهاري، رئيس مجموعة الدبوي وغورو ناناك جوردوارا في دبي، على أهمية أن تشمل ثقافة السلام القيم والمواقف والسلوك.



وتضمن المؤتمر حلقة نقاشية

شارك فيها مجموعة من القادة والخبراء البارزين، منهم السيد خالد العوضي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير الشراكة والعضوية في مؤسسة دبي الإنسانية، والسيد ماهيش أدفاني، رجل الأعمال الهندي البارز والمحسن والمتحدث التحفيزي، والدكتورة تغريد زهدي محمد، رئيسة ومؤسسة مركز أفق السلام الدولي في دبي.

وقد تناولت المناقشات التي أدارها كايفاليا كاشياب، رئيس ISCTH، قضايا بالغة الأهمية حول استراتيجيات بناء السلام الفعال في عالم متنوع معولم.

وبدورها قالت ميترا بارن، مؤسسة وعضو مجلس إدارة ISCTH: تتشرف ISCTH باستضافة مؤتمر السلام المحوري هذا،

في وقت يحتاجه العالم أكثر من أي وقت مضى، كان هدفنا هو إنشاء منصة حيث يمكن للأفكار أن تزدهر، ويمكن تشكيل الشراكات، ويمكن صياغة حلول دائمة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع".

تكرس ISCTH جهودها لتعزيز التعاون بين الأفراد والمنظمات والحكومات لخلق عالم مسالم من خلال التحول البشري، تركز مهمتنا على ربط البشرية من خلال حركة متنامية من السلام والحب العالمي، وتعزيز الوعي بالسلام، وزراعة ثقافة السلام التي تشمل القيم والمواقف والسلوكيات.

كما تدعم ISCTH

تطوير

المجتمع

بالثقافة، حيث يختبر الناس المحبة والوئام والقبول والاندماج والثقة والحرية، بالإضافة إلى الوحدة داخل أنفسهم، وبين البشر الآخرين، والطبيعة.













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