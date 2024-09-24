أحمد بن محمد: على يد محمد بن راشد حققت دبي الريادة الإقليمية في إنشاء المناطق الاقتصادية الحرة والمتخصصة

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دبي

حققت على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الريادة الإقليمية في إنشاء مناطق اقتصادية حرة ومتخصصة، حيث

تمثل هذه المناطق اليوم مكوناً رئيسياً ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33.

وشهد سموه، اليوم،

افتتاح الدورة العاشرة للمؤتمر والمعرض العالمي للمناطق الحرة بمشاركة 2000 من كبار المسؤولين وقيادات الأعمال من 136 دولة.. وأطلق سموه

خلال الحدث الهوية المؤسسية الجديدة للمنظمة العالمية للمناطق الحرة.

ولفت سموه إلى حرص دبي سموه

على تعزيز الشراكة الاقتصادية والمساهمة في تشكيل آفاق الاقتصاد العالمي من خلال استضافة هذه الأحداث والفعاليات الكبيرة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهدت اليوم افتتاح الدورة العاشرة للمؤتمر والمعرض العالمي للمناطق الحرة بمشاركة 2000 من كبار المسؤولين وقيادات الأعمال من 136 دولة، وأطلقنا خلال الحدث الهوية المؤسسية الجديدة للمنظمة العالمية للمناطق الحرة".

وأضاف سموه: "على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حققت دبي الريادة الإقليمية في إنشاء مناطق اقتصادية حرة ومتخصصة وتمثل هذه المناطق اليوم مكوناً رئيسياً ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 ، وحريصون على تعزيز شراكاتنا الاقتصادية والمساهمة في تشكيل آفاق الاقتصاد العالمي من خلال استضافة هذه الأحداث والفعاليات الكبيرة".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز