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اليويفا يوضح موقفه من استضافة ميلانو لنهائي دوري أبطال أوروبا للرجال 2027

9/24/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الثلاثاء إن نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2027 لن يقام في ميلانو وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل ملعب سان سيرو.

وقال اليويفا في بيان "نظرا لأن بلدية ميلانو لا تستطيع ضمان عدم تأثر ملعب سان سيرو ومحيطه بأعمال التجديد في فترة نهائي دوري أبطال أوروبا 2027 فقد تقرر عدم إسناد النهائي إلى ميلانو".

وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه أعاد فتح "عملية تقديم العطاءات لاختيار ملعب مناسب ومن المتوقع اتخاذ القرار في مايو أو يونيو 2025".
وسيقام نهائي 2026 في بودابست.

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