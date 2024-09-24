رابطة الدوري الإسباني تحدد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

(MENAFN
- Al-Bayan)
حددت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، موعد الكلاسيكو المقبل بين الغريمين التاريخيين ريال مدريد وبرشلونة، مع تغيير في توقيت إقامة المباراة.
واختارت الرابطة السبت 26 أكتوبر المقبل موعداً للكلاسيكو على ملعب الريال سانتياغو برنابيو، وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو".
وتقام المباراة ضمن الجولة الـ11 من الليغا في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.
وقالت الصحيفة، إن الموعد الجديد، يأتي عكس المواسم السابقة التي أقيم فيها اللقاء في الساعة 4:15 مساءً أو حتى الواحدة ظهراً بتوقيت إسبانيا، وذلك لمراعاة جماهير الفريقين في قارة آسيا.
يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني بـ18 نقطة من 6 مباريات، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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