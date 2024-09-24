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رابطة الدوري الإسباني تحدد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

9/24/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حددت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، موعد الكلاسيكو المقبل بين الغريمين التاريخيين ريال مدريد وبرشلونة، مع تغيير في توقيت إقامة المباراة.

واختارت الرابطة السبت 26 أكتوبر المقبل موعداً للكلاسيكو على ملعب الريال سانتياغو برنابيو، وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

وتقام المباراة ضمن الجولة الـ11 من الليغا في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

وقالت الصحيفة، إن الموعد الجديد، يأتي عكس المواسم السابقة التي أقيم فيها اللقاء في الساعة 4:15 مساءً أو حتى الواحدة ظهراً بتوقيت إسبانيا، وذلك لمراعاة جماهير الفريقين في قارة آسيا.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني بـ18 نقطة من 6 مباريات، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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