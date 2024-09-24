من هي «شريرة روما» التي تطاردها الجماهير؟

على الرغم من خروجها من معقل الذئاب «نادي روما»، إلا أن صدى اليونانية لينا سولوكو المديرة التنفيذية للنادي، لا يزال يتردد على لسان جماهير النادي العاصمي، والتي وصفتها بـ«الشريرة» لارتكابها الخطأ الأكبر في مسيرتها، عندما اصطدمت مع معشوقهم الثاني بعد الأول الأسطورة

فرانشيسكو توتي، دانيلي دي روسي، الذي أقيل في الأيام الماضية من تدريب الفريق.

واتهمت الجماهير سولوكو بالوقوف خلف إقالة روسي، ما اضطرها إلى تقديم استقالتها لاحقاً، بعد أن وصل الحد ببعض الجماهير إلى تهديدها وابنها بالقتل.

من هي سولوكو؟

ولدت سولوكو عام 1983 في مدينة لاريسا، الواقعة شمال اليونان، وفي منزل يعيش أجواء الرياضة، بسبب والد الفتاة اليونانية، الذي كان حارس مرمى كرة قدم في أحد الفرق الصغيرة، ومن ثم تحول إلى عالم التدريب، نشأت الفتاة، التي قررت أن تصبح لاعبة كرة طائرة على عكس والدها، وجمعت بين ممارسة الرياضة ودراسة القانون في جامعة أثينا.

عام 2004، وخلال استضافة بلادها دورة الألعاب الأولمبية، عملت لينا في قسم مراقبة المنشطات بالدورة، قبل أن تقرر في العام التالي الابتعاد عن الرياضة التفرغ لدراسة القانون في إسبانيا، وحصلت على درجة الماجستير في قانون الرياضة وإدارتها من جامعة البوليتكنيك في مدريد.

بعد عودتها إلى بلادها، عينت عضواً في محكمة التحكيم التابعة للاتحاد اليوناني لكرة القدم لمدة خمسة أعوام. علاوة على ذلك، على مدار الـ 12 عامًا الماضية، تعاونت مع العديد من فرق كرة القدم والمؤسسات واللاعبين والمدربين، حيث مارست مهنة المحاماة «في قانون الرياضة»، قبل أن تعمل مستشارة عامة مستقلة، وتؤسس مكتب محاماة متخصص مع شقيقتها أسبا.

لم تغفل أعين فانجيليس ماريناكيس الملياردير اليوناني الشهير، ومالك نادي أولمبياكوس، عن صعود الفتاة الصاروخي وبراعتها في عملها، وقرر تعيينها رئيسة للشؤون القانونية في النادي عام 2016، وارتقت في التسلسل الهرمي للنادي حتى باتت الرئيس التنفيذي الفعلي بعد عامين بعمر 34 عاماً.

شغلت عام 2019 منصب عضو المجلس التنفيذي لرابطة الأندية الأوروبية، المنصب الذي تشغله حتى اليوم، وشكل العمل في رابطة الأندية الأوروبية ساحة حاسمة بالنسبة لسولوكو، التي انضمت إلى مجلس الإدارة مراقبة، وتعلمت بشكل مباشر من أصحاب النفوذ في كرة القدم الأوروبية، وهناك التقت دانييل فريدكين، الملياردير الأمريكي المقيم في هيوستن، مالك نادي روما.

قدم فريدكين عرضاً لا يمكن رفضه للفتاة اليونانية من أجل تولي منصب المدير التنفيذي للنادي العاصمي الكبير، بفضله باتت ثاني أغلى راتب بين المديرين التنفيذيين بالدوري الإيطالي، خلف كلاوديو لوتيتو، رئيس نادي لاتسيو، الذي يتقاضى 1.1 مليون يورو، بينما تتقاضى اليونانية 850 ألف يورو سنوياً شاملة بدل سكن «بحدود 125.000 يورو»، وستة تذاكر طائرة عائلية ذهابًا وإيابًا كل عام على طريق روماـ أثينا.

تقول سولوكو عن عرض روما: «أولمبياكوس هو أفضل نادٍ في اليونان بلا منازع، إنه لشرف عظيم أن أكون يونانية وعملت هناك، لكن مشاهدة الإنجازات التي تحققت في رابطة الأندية الأوروبية، والتحديات التي تواجه كرة القدم الأوروبية، جعلتني أرغب في خوض مغامرة جديدة خارج اليونان».

خلال منصبها الجديد في روما استهدفت سولوكو تحقيق الاستدامة المالية، وكرة القدم النخبوية محلياً وأوروبياً. وتضيف: «ترى عائلة فريدكين نفسها وصية على مؤسسة يحبها المشجعون، وتريد أن تجعلها مستدامة وأقوى. إنها أكثر من مجرد عمل تجاري».

ضحايا سولوكو

يعتبر البرتغالي جوزيه مورينيو أول ضحايا المرأة الحديدية بعدما أقيل من تدريب روما، منتصف الموسم الماضي، وهو الذي قاد روما خلال عامين ونصف العام، تمكن خلالهما من الفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، كما وصل لنهائي الدوري الأوروبي، لكنه خسره أمام إشبيلية، إذ لعب 138 مباراة، حقق خلالها 68 فوزاً، و30 تعادلاً، و40 خسارة.

وترك مورينيو وراءه رسالة وداع مريرة للغاية للاعبيه في روما بعد «الشعور بالخيانة»، بسبب طريقة إقالته من تدريب الفريق الإيطالي، حيث كشفت صحيفة «المسيجايرو» الإيطالية عن أن مورينيو بعث برسالة حزينة للاعبي روما، قال فيها: «عندما تكونون رجالًا أعيدوها لي»، في تلميح واضح من البرتغالي لشعوره بالخيانة من إدارة النادي.

تقبلت جماهير روما إقالة مورينيو على مضض، وذلك بسبب قرار الإدارة بتعيين دانيلي دي روسي، محبوب الجماهير وقائد النادي السابق، مدرباً خلفاً للبرتغالي، الأمر الذي أسعد العشاق وأطفأ قليلاً من غضبهم.

قدم دي روسي نتائج جيدة مع الفريق الموسم الماضي، على الرغم من خروجه خالي الوفاض دون تحقيق أي لقب، لكن مع مطلع الموسم الجاري لم تسر الأمور مع المدرب الشاب جيدًا، ولم يعرف الفوز في أول 4 جولات بالدوري، الأمر الذي أجبر الإدارة على إقالته.

يعتبر الثنائي فرانشيسكو توتي ودانيلي دي روسي، المعشوقين الأوليين لجماهير الذئاب، والتي جنت بعد إعلان النادي إقالة محبوبهم ورمزهم دي روسي بقرار تقف خلفه اليونانية، التي تعرضت لهجوم شرس لم تقو على تحمله، وتقدمت باستقالتها لاحقاً.

وتقول سولوكو عن العمل في مجال كرة القدم: «من الواضح أن هذه صناعة يهيمن عليها الرجال، ليس فقط كرة القدم، بل الرياضة بشكل عام. لكنني لم أفكر قط في ذلك بوصفه عائقاً أو شيئاً يمكن أن يشكل مشكلة».

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