محمد بن زايد وبايدن يؤكدان في بيان مشترك الشراكة الاستراتيجية والدفاعية الدائمة بين البلدين

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمرdكية بياناً مشتركاُ بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى الولايات المتحدة فيما يلي نصه :

" التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. فخامة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية في البيت الأبيض خلال زيارة رسمية يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة.

تعد الزيارة الأولى من نوعها لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى واشنطن والاجتماع الثنائي هو الرابع بينهما في عهد إدارة بايدن - هاريس.

وأكد الرئيسان الشراكة الإستراتيجية والدفاعية الدائمة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات وتعزيز مجالات التعاون المتنامية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات..وناقشا جملة من القضايا العالمية والإقليمية.. وتعهدا بمواصلة البحث عن فرص جديدة لتعزيز شراكتهما الاقتصادية والدفاعية وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها؛ وتقديم رؤية قيادية عالمية بشأن القضايا ذات الأهمية المشتركة.

وتقوم العلاقات الثنائية والصداقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية على مدى خمسة عقود على أساس قوي من التعاون الوثيق الذي يدعم ازدهار وأمن البلدين.

ورحب الرئيسان بالتقدم الكبير الذي تحقق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة خلال فترة رئاستيهما من خلال التعاون في بناء أنظمة بيئية تكنولوجية موثوقة بما في ذلك الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي ومبادرة الشراكة الأمريكية - الإماراتية لتسريع الطاقة النظيفة، وحوار السياسة الاقتصادية، وهي جميعها مبادرات من شأنها أن تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وفيما يلي القضايا التي ناقشها الجانبان خلال الاجتماع:.

الشراكة الاستراتيجية الديناميكية: التجارة والتكنولوجيا المتقدمة:

تؤكد الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين التكامل الاقتصادي المتنامي، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية 40 مليار دولار سنوياً، مع تصدير الولايات المتحدة بضائع بقيمة تفوق 26 مليار دولار إلى دولة الإمارات.

ويتطلع الرئيسان إلى تعزيز هذا التعاون لاسيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة اللازمة للذكاء الاصطناعي، لقيادة التحول العالمي نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة وابتكارًا.

ورحب الرئيسان بالشراكة بين شركة مايكروسوفت ومجموعة "جي 42 الإماراتية " من خلال استثمار مايكروسوفت البالغ 1.5 مليار دولار في أبريل 2024.. هذا الاستثمار يسرع تطوير الذكاء الاصطناعي المشترك لتوفير تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية المتقدمة إلى دول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا.

كما رحبا بالتحول الرقمي الجاري الذي تقوم به مايكروسوفت و"جي 42 " في كينيا، والذي سيعتمد على توفير 1 جيجاواط من الطاقة الحرارية الأرضية لتشغيل مراكز البيانات، مما يتيح نشر بنية تحتية سحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي للقطاع العام والصناعات المنظمة بالإضافة إلى الشركات.

وعلاوة على ذلك، ستدعم هذه الشراكة تطوير النماذج اللغوية الكبيرة المحلية وإنشاء مختبر ابتكار في شرق أفريقيا .. كما يؤمل أن تسفر الشراكة عن تشجيع الاستثمارات في مجالات الاتصالات الدولية والمحلية والتعاون مع حكومة كينيا لتعزيز برامج التحول الرقمي عبر شرق أفريقيا.

وتمثل هذه المبادرات بداية شراكة البلدين واستثماراتهما في النشر المسؤول للتقنيات المتقدمة والطاقة النظيفة والتقنيات الرائدة التي ستكون المحرك الذي يقود عالم مترابط.

وللارتقاء إلى مستوى هذا التحول واستغلال إمكانات التقنيات الرائدة لتحسين مستويات الرفاهية الإنسان عالميًا، رحب الرئيس بايدن وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالمبادئ المشتركة للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تم إقرارها اليوم من قبل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني

حيث أنه من خلال تلك المبادئ المشتركة تهدف الولايات المتحدة ودولة الإمارات إلى تعزيز التعاون بشكل أكبر، وتطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز نشر التقنيات الحساسة والناشئة بشكل آمن وموثوق، وزيادة الدعم المقدم للبحوث المشتركة بين القطاعين الخاص والعام والتبادل بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين.

وبناءً على تعاون البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة، تحتوي هذه الشراكة على ضمانات لحماية الأمن القومي لكلا البلدين وتمكين الاستثمارات الموثوقة وريادة الأعمال، وتسهيل الابتكار عبر الحدود، مع خلق فرص عمل وتيسير حماية التقنيات المتقدمة الأمريكية واحترام المبادئ الدولية وأفضل الممارسات وحقوق الإنسان.

ومضيًا نحو المستقبل، قرر الرئيسان تعزيز توسيع العلاقات بين المجتمعات العلمية والأكاديمية ودوائر البحث والتطوير.

تعزيز البنية التحتية الحيوية ومرونة سلاسل التوريد..

ناقش الرئيسان التقدم المحرز في الجهود المبذولة لبناء عالم أكثر ترابطًا وتكاملاً من خلال الالتزام بتأمين سلاسل التوريد وضمان مرونتها عبر الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي.

وناقش صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وفخامة الرئيس بايدن التقدم المحرز في الممر الاقتصادي التاريخي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي تم إطلاقه في قمة قادة مجموعة العشرين 2023 في نيودلهي مع قادة الهند والمملكة العربية السعودية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.

وأكد الرئيسان أن الممر – الذي يربط الهند بأوروبا عبر روابط بحرية وسكك حديدية من خلال الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل وأوروبا عبر اليونان – سيولد نموًا اقتصاديًا، ويشجع الاستثمارات الجديدة، ويزيد الكفاءة ويقلل التكاليف، ويعزز الوحدة الاقتصادية، ويوفر فرص عمل، ويقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، ويمكّن التكامل التحولي بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وأكد الرئيسان أن هذه الشراكة التحويلية لديها القدرة على إحداث حقبة جديدة من الاتصال الدولي لتسهيل التجارة العالمية، وتوسيع الوصول الموثوق إلى الكهرباء، وتسهيل توزيع الطاقة النظيفة، وتعزيز الاتصالات.

وشدد الرئيسان على أهمية المبادرات المشتركة لتعزيز الاقتصاد الدائري، وتقليل النفايات، وتسهيل إعادة التدوير، وتعزيز الممارسات المستدامة، مؤكدين التزامهما بالابتكار لتحقيق كفاءة الموارد والنمو المسؤول بيئيًا.

كما جدد الرئيسان التزامهما بمواصلة جهودهما مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص لربط القارات بالمراكز التجارية وتسهيل تطوير وتصدير الطاقة النظيفة ودعم أوجه التعاون الحالية في مجالات التجارة والتصنيع وتعزيز الأمن الغذائي وسلاسل التوريد وربط شبكات الطاقة وخطوط الاتصالات عبر الكابلات البحرية لتوسيع الوصول إلى الكهرباء، وتمكين الابتكار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة المتقدمة، وربط المجتمعات بشبكة إنترنت آمنة ومستقرة.

كما ناقشا أهمية الجهود المستمرة للتعاون في الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الصلبة وسلاسل توريد المعادن الحيوية في إفريقيا والأسواق الناشئة عالميًا.. تهدف هذه الاستثمارات إلى تنويع مصادر المعادن الحيوية التي تشكل مكونات أساسية للطاقة النظيفة والتكنولوجيات المتقدمة، بما في ذلك البطاريات، وتوربينات الرياح، وأشباه الموصلات، والمركبات الكهربائية.

وأشاد الرئيس بايدن بالدور الرائد الإمارات العربية المتحدة في الاستثمارات الاستراتيجية عالميًا لضمان الوصول الموثوق إلى البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ والمناجم ومراكز اللوجستيات، من خلال جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة أبوظبي القابضة، وموانئ أبوظبي، وشركة "دي بي وورلد".

وتعهد الرئيسان بالبقاء على تواصل وثيق بشأن فرص الاستثمار المستقبلية والحفاظ على التعاون في الاستثمارات الاستراتيجية.

وأشار الرئيسان إلى أن اتفاقية 123 بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، التي توفر إطارًا شاملاً للتعاون النووي السلمي بناءً على التزام متبادل بعدم انتشار الأسلحة النووية، تعتبر "المعيار الذهبي" لتأمين ودفع الجيل القادم من التقنيات.

الشراكة لحماية الكوكب من خلال التحول إلى الطاقة النظيفة..

أكد الرئيسان أهمية القيادة الأمريكية الإماراتية في مؤتمر الأطراف COP28 الذي حشد قادة العالم لاتخاذ إجراءات حيال أزمة المناخ. وقدم الرئيس بايدن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على التزامه الاستثنائي الذي كان محوريًا في النتائج الرائدة التي تحققت في مؤتمر الأطراف في دبي، ما أسفر عن التوصل إلى اتفاق الإمارات.

يدرك الرئيسان أن هذه اللحظة تمثل فرصة فريدة لخلق وظائف مستدامة في مجال الطاقة النظيفة، وإحياء المجتمعات، وتحسين جودة الحياة، وتزويد البنية التحتية الرقمية بالطاقة المتجددة في كلا البلدين وعلى مستوى العالم.

وفي هذا السياق، أكد الرئيسان التزامهما المشترك بحماية كوكب الأرض وضمان مستقبل مستدام للبشرية من خلال القيادة الموحدة عبر منصات مختلفة، بما في ذلك مؤتمر الأطراف 29 وما بعده، مما سيسهم في تعزيز العمل المناخي وتقوية الشراكات العالمية.

وأعرب الرئيسان عن عزمهما الاستفادة من المبادرات الخلاقة بما في ذلك شراكة تسريع الطاقة النظيفة ومبادرة الابتكار الزراعي للمناخ ، وائتلاف الرواد الأوائل، ومنتدى المنتجين لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، والتحالف العالمي للميثان، وتحدي إدارة الكربون، وميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز ومسرعا التحول الصناعي والتحالف العالمي للوقود الحيوي، وصندوق الثقة العالمي لتقليل حرق الغاز والميثان ؛ وتشجيع الشراكات التجارية لإزالة الكربون من أنظمة الطاقة، وتقليل الانبعاثات سعياً نحو الاقتصاد الصافٍي الصفري، وتحقيق الازدهار للأجيال القادمة.

وجدد الرئيسان التزامهما بالتعاون الوثيق في مجال الاستدامة والمرونة المناخية، مؤكدين التزامهما المشترك بتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.

وشددا على أهمية تعزيز الابتكارات الزراعية والتقنيات الزراعية العمودية ركائز أساسية لضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة وأكدا استمرارية التعاون في المبادرات الإنسانية الهادفة إلى معالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الهشة، من خلال تعزيز التنمية الزراعية وبناء القدرات المحلية.

وفي إطار الاعتراف بالتأثير المتزايد لتغير المناخ على الصحة العامة، أكد الرئيسان ضرورة إدراج تعزيز مرونة قطاع الصحة ضمن الاستراتيجيات الشاملة للعمل المناخي.

وهنأ الرئيس بايدن دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاحاتها العديدة خلال عامي الاستدامة (2023-2024)، بما في ذلك الإعلان الأخير عن استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمياه في عام 2026 بالتعاون مع السنغال..مشيرا إلى الأهمية البالغة للمياه النظيفة القابلة للوصول وبأسعار معقولة للجميع وأهمية ذلك في مختلف القطاعات في التحول إلى الطاقة النظيفة، ومعالجة تغير المناخ، وأجندة التنمية المستدامة.

الشراكة لتسريع الطاقة النظيفة..

وفي إطار مبادرة الشراكة الأمريكية الإماراتية لتسريع الطاقة النظيفة ، تعلن الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة عن عدة مبادرات جديدة لمواصلة جهود الدولتين لضمان الانتقال السريع والسلس نحو الطاقة النظيفة .. تظل الولايات المتحدة والإمارات ملتزمتين بالاستثمار معًا في أفريقيا والعمل على إنهاء فقر الطاقة في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء واليوم، تنضم شركتا "أفيري فاينانس" و"إيه إم إي إيه باور" اللتان تتخذان من الإمارات مقرا لهما ويعملان في القطاع الخاص إلى الشراكة القائمة مع "فينس" في مبادرة "باور أفريقيا" الأمريكية.

وبصفتهما شريكين استراتيجيين من القطاع الخاص،ستحظى هذه الشركات بدعم متكامل من خبراء ماليين وفنيين، بالإضافة إلى خدمات حكومية أمريكية متخصصة، بهدف تعزيز مساهمتها في تطوير قطاع الطاقة في أفريقيا.

ولتعزيز مبادرة "باور أفريقيا"، تستثمر "أفيري فاينانس" 5 مليارات دولار لتوليد 3 جيجاواط من الطاقة النظيفة، وبناء 3000 كيلومتر من شبكات الكهرباء، وتوصيل 500 ألف منزل وشركة ، وتقليل انبعاثات الكربون بمقدار 90 مليون طن.

وقد انضمت "إيه إم إي إيه باور" إلى مبادرة باور أفريقيا، مستهدفة 5 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030 باستثمارات 5 مليارات دولار.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار مبادرة الشراكة الأمريكية الإماراتية لتسريع الطاقة النظيفة، أعلنت "أدنوك" عن استحواذها على حصة بنسبة 35% في منشأة إنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون المقترحة من قبل "إكسون موبيل" في مدينة بايتاون، تكساس.

هدف هذه المنشأة إلى إنتاج حوالي 900,000 طن من الأمونيا منخفضة الكربون سنويًا، مما يسهم في الانتقال إلى الوقود الأنظف في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها.

كما استثمرت شركة "بلينث إنرجي"، وهي صندوق حكومي في أبوظبي يركز على تكنولوجيا الاندماج وسلاسل التوريد، في شركة "زاب إنرجي" الأمريكية، التي تخطط لبناء طاقة اندماجية نووية تجارية قابلة للتطوير.

سيساعد هذا الاستثمار في تمويل تطوير تقنية الاندماج النووي التجاري ذات الصيغة الصغيرة التي تطورها "زاب إنرجي".

وتشارك "زاب إنرجي" في برنامج تطوير الاندماج القائم على الإنجازات الذي تديره وزارة الطاقة الأمريكية، وستتلقى تمويلاً من وزارة الطاقة بناءً على تحقيق مراحل تطوير لدعم تصميم محطة طاقة اندماجية.

وأخيراً، وانسجاماً مع التزام الدولتين بالتعهد العالمي بشأن الميثان، والذي يضم أكثر من 155 دولة، تسعى الولايات المتحدة والإمارات بشكل متسارع إلى خفض انبعاثات الميثان على أراضيهما كما تتعاونان على دعم جهود الدول الأخرى في هذا الصدد، من خلال تعزيز المشاريع المتعلقة بخفض الميثان، وتطوير معايير ولوائح صارمة، ومعالجة الانبعاثات المفاجئة الكبيرة للميثان، وتوفير التمويل اللازم لدعم هذه الجهود وتهدف الدولتان إلى حث باقي الدول على الانضمام إليهما في هذا المسعى العالمي.

شركاء في استكشاف الفضاء..

بصفتهما من الدول المؤسسة لاتفاقيات أرتميس، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والرئيس بايدن على التعاون الرائد بين الولايات المتحدة والإمارات في مجال الفضاء ومستقبل استكشاف البشر للفضاء، واهتمامهما المشترك بتعميق فهمهما المشترك للفضاء الكوني.

وأشار الرئيسان إلى دور هذه الشراكة في الإطلاق التاريخي لأول مسبار عربي إلى المريخ، "مسبار الأمل" في عام 2021، وما نتج عنه من تعاون علمي عالمي مستمر ومساهمة في دراسة الغلاف الجوي للمريخ.

وتتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية في مهمات الفضاء العميقة من خلال إعلان وكالة الإمارات للفضاء عن " مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات "، وهي أول مهمة متعددة الكويكبات لاستكشاف حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري ، بالشراكة مع مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء بجامعة كولورادو بولدر.

وأشار الرئيسان إلى اتفاقية مركز محمد بن راشد للفضاء في شهر ينايرعام 2024 مع وكالة ناسا، التي بموجبها سيقوم المركز بتوفير غرفة معادلة الضغط لمحطة الفضاء القمرية "غيتواي" وهي أول محطة فضائية للبشرية تدور حول القمر بدعم من بعثات " ناسا "لاستكشاف القمر على المدى الطويل ضمن "برنامج أرتميس".

وستسمح هذه الغرفة بنقل الطاقم والمعدات من وإلى البيئة القابلة للسكن داخل وحدات "غيتواي" المضغوطة إلى فراغ الفضاء.. كما ستمكن هذه الاتفاقية أول رائد فضاء إماراتي من الطيران إلى "غيتواي" لاستكشاف القمر بشكل مشترك.

يأتي هذا التعاون استكمالا للشراكة السابقة بين ناسا وولة الإمارات في مجال رحلات الفضاء البشرية ففي عام 2019، أصبح هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي يسافر إلى الفضاء خلال زيارة إلى محطة الفضاء الدولية ، حيث عمل مع وكالة ناسا لإجراء تجارب علمية.

وفي عام 2023، انطلق رائد الفضاء الإماراتي الثاني، سلطان النيادي، إلى محطة الفضاء الدولية، حيث شارك في الأبحاث العلمية داخل المختبر العائم لتعزيز المعرفة البشرية وتحسين الحياة على الأرض.

ورحب القادة بمواصلة تدريب رواد الفضاء، بما في ذلك تدريب مرشحين إماراتيين اثنين في مركز جونسون للفضاء، فضلاً عن العمل المستمر على أبحاث المريخ والدراسات العلمية لدعم أهداف الاستكشاف المشتركة.

وانسجاما مع طموح البشرية في مجال استكشاف الفضاء، جدد الرئيسان التزامهما بمبادئ اتفاقيات أرتميس لاستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية، وإطلاق حقبة جديدة من الاستكشافات، والالتزام بمعاهدة الفضاء الخارجي، بما في ذلك شرط ألا تضع الدول في مدار حول الأرض أي أجسام تحمل أسلحة نووية أو أي أسلحة أخرى للدمار الشامل.

الشراكة في الأمن والدفاع..

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة الرئيس بايدن بالشراكة القوية في مجال الأمن والدفاع مع دولة الإمارات العربية المتحدة وأكد الرئيس بايدن بقوة التزام الولايات المتحدة بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة والدفاع عن أراضيها، والعمل على تسهيل حصولها على القدرات اللازمة للدفاع عن شعبها وأراضيها ضد التهديدات الخارجية.

وجددا التزامهما بالعلاقات الأمنية والعسكرية الثنائية القوية، وتوسيع التعاون في مجال الدفاع والأمن لتعزيز القدرات العسكرية المشتركة ضد التهديدات الخارجية، بما في ذلك من خلال برنامج الشراكة مع وزارة الدفاع الأمريكية.

وأكد الرئيسان تطابق رؤيتهما بشأن بناء منطقة مترابطة، تسودها أجواء السلام والتسامح والازدهار ، كما أوضحها الرئيس بايدن خلال اجتماع قمة مجلس التعاون الخليجي +3 في جدة بالمملكة العربية السعودية، في 16 يوليو 2022.

واستعرضا الإرث الحافل بالتعاون المشترك الذي يجمعهما في أوقات السلم والحرب، بما في ذلك دعم الإمارات للبعثات الأمريكية لمكافحة الإرهاب منذ الهجمات في نيويورك وبنسلفانيا وواشنطن في 11 سبتمبر 2001، لردع التهديدات، وتخفيف النزاعات، وتقليل التوترات على الصعيد العالمي.

وأشار الرئيسان بشكل خاص إلى التعاون المشترك بين الولايات المتحدة والإمارات في التحالف العالمي ضد داعش، وفي النزاعات السابقة في الصومال، البلقان، العراق، أفغانستان، وليبيا.

واستعرض الرئيسان المبادرات الجارية والاستثمارات في الأنظمة المتقدمة التي جعلت الإمارات العربية المتحدة واحدة من أقوى الشركاء العسكريين للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، بالإضافة إلى وجود جدول حافل من التدريبات الثنائية ومتعددة الأطراف. وأكدا أهمية تعزيز الجهود لمكافحة التهديدات الإقليمية، وتطوير مبادرات مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري وجهود مكافحة القرصنة، وزيادة التعاون الأمني، واعتراض شحنات الأسلحة والتكنولوجيا غير القانونية.

وناقش الرئيسان سبل تعزيز الاستثمار في أنظمة الصناعة العسكرية الأمريكية، وأقرا بأن التعاون العسكري بين القوات المسلحة الإماراتية والولايات المتحدة يسهم في ضمان قابلية التشغيل المتبادل من خلال توفير مواد وخدمات صناعة الدفاع المتقدمة.

وقررا استكشاف فرص الاستثمار في أكثر الأنظمة الدفاعية تقدمًا والحفاظ على تبادل منتظم لتعميق الشراكة في مجال البحث والتطوير.

وأكد الرئيسان أهمية اتفاقية التعاون العسكري لعام 2017، كونها خطوة مهمة لكلا البلدين والتي أبرزت تعاونهما الحيوي وطويل الأمد في هزيمة الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة، وضمان الاستقرار الإقليمي، ومكافحة التهديدات ضد مصالحهما المشتركة، بما في ذلك تمويل الإرهاب وأكدا أهمية الحوار العسكري المشترك السنوي باعتباره المنتدى الثنائي الأهم لتعزيز الشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة والإمارات، بما في ذلك مراجعة المصالح الأمنية المشتركة، ومناقشة الأهداف الاستراتيجية للعلاقات والتحديات في المنطقة، مثل الأمن البحري، مكافحة القرصنة، التعاون في مكافحة الإرهاب، وزيادة الوعي بالمجالات في الشرق الأوسط والمحيط الهندي وشرق أفريقيا.

وأشار الرئيسان إلى اعتراف مجلس الأمن الدولي خلال القرار 2686 بأن خطاب الكراهية، والعنصرية، والتمييز العنصري، ورهاب الأجانب، وأشكال التعصب ذات الصلة، والتمييز على أساس الجنس وأعمال التطرف يمكن أن تسهم جميعها في اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.

الإمارات شريك دفاعي رئيسي للولايات المتحدة..

وإيماناً بأهمية تعميق الشراكة الأمنية والتعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والاهتمام المشترك في منع النزاعات وخفض التصعيد، أعلن الرئيس بايدن اليوم أن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك دفاعي رئيسي للولايات المتحدة، لتنضم بذلك إلى الهند فقط، وذلك لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني في مناطق الشرق الأوسط وشرق أفريقيا والمحيط الهندي. هذا التصنيف الفريد كشريك دفاعي رئيسي سيؤدي إلى تعاون ثنائي غير مسبوق من خلال التدريب المشترك والمناورات والتعاون العسكري بين القوات المسلحة للولايات المتحدة ودولة الإمارات والهند، إضافة إلى الشركاء العسكريين المشتركين الآخرين، لتعزيز الاستقرار الإقليمي..وأكد الرئيسان التزامهما بالتعاون الوثيق والمستمر بين القوات العسكرية لبلديهما.

شركاء في شرق أوسط مستقر ومتكامل ومزدهر والمنطقة الأوسع.

شدد الرئيسان على أهمية الوصول إلى حل سلمي بشأن الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقًا لقواعد القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وناقش الرئيسان التهديدات المستمرة والناشئة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط والمنطقة الأوسع..وجددا التزامهما بإنفاذ القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي والعمل مع الأطراف لحل النزاعات وحماية المدنيين وتقديم المساعدات العاجلة لتخفيف المعاناة الإنسانية..وأكدا أهمية الحلول المستدامة والدائمة للتهديدات الأمنية في المنطقة بما في ذلك تلك التي تشكلها الجهات الإرهابية والتنظيمات غير الرسمية كما ناقشا أهمية الاتفاقيات الإبراهيمية ودورها المستمر في تعزيز السلام والتكامل والازدهار في المنطقة.

وناقش الرئيسان الحرب في غزة وأكدا التزامهما بمواصلة العمل معًا لإنهاء الصراع داعيين إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2735.. كما أكدا ضرورة التزام جميع الأطراف بواجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي .. وأشاد الرئيس بايدن بالجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها الإمارات في غزة، والتي كانت حاسمة في مواجهة الأزمة الإنسانية، بما في ذلك من خلال إطلاق ممر بحري لنقل المساعدات وافتتاح مستشفى ميداني في غزة ودعم إجلاء المدنيين الجرحى ومرضى السرطان.

وشدد الرئيسان على الحاجة المستمرة والعاجلة لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية دون عوائق، وبحجم يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة بين السكان المدنيين في جميع أنحاء غزة.

ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بضمان سلامة وأمن فرق الإغاثة الإنسانية وتوفير الوصول المستمر لهم لتقديم المساعدات اللازمة، وتهيئة الظروف المطلوبة لتسهيل استجابة إنسانية فعالة في قطاع غزة.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بجهود الوساطة التي بذلتها الولايات المتحدة، إلى جانب مصر وقطر، للتوصل إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار واتفاق لإطلاق سراح الأسرى، بهدف المساعدة في إنهاء الحرب في غزة.

وأكد سموه على المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024، وأهمية البناء على هذا الاقتراح لخلق أفق سياسية جادة للتفاوض.

وفي هذا السياق، ناقش الرئيسان أفق الوصول إلى مسار الاستقرار والتعافي من الأزمة الإنسانية الذي يؤسس للنظام والقانون، ويمهد الطريق لحوكمة مسؤولة.

وأكد الرئيسان التزامهما بحل الدولتين الذي يضمن وجود دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافياً تعيش بجانب إسرائيل بسلام وأمن، باعتباره الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها ومبادرة السلام العربية.

وشددا على ضرورة الامتناع عن جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، والحفاظ على الوضع القائم التاريخي في الأماكن المقدسة في القدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالصراع في السودان، أعرب الرئيسان عن قلقهما العميق إزاء التأثير المأساوي للعنف على الشعب السوداني والدول المجاورة.. وأعرب الرئيسان عن قلقهما إزاء الملايين من الأشخاص الذين نزحوا جراء الحرب، والمئات من الآلاف الذين يعانون من المجاعة، والفظائع التي ارتكبها المتصارعون ضد السكان المدنيين.

وأكدا أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع في السودان، وشددا على موقفهما الثابت والراسخ بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية، والعودة إلى العملية السياسية، والانتقال إلى الحكم المدني.

وجدد الرئيسان التزامهما المشترك بخفض التصعيد، وتخفيف معاناة الشعب السوداني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني، ومنع السودان من أن يصبح مرة أخرى ملاذًا للشبكات الإرهابية العابرة للحدود.

وأعربا عن قلقهما المشترك إزاء خطر احتمالية ارتكاب فظائع قريبا خاصة مع استمرار القتال في دارفور.. وشددا على أن جميع الأطراف المتحاربة يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن جميع الأفراد والجماعات الذين يرتكبون جرائم حرب يجب أن يخضعوا للمساءلة.

وأكد الرئيسان أن الأولوية الآن يجب أن تكون لحماية المدنيين، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، وتأمين فترات هدنة إنسانية من أجل تسهيل حركة المساعدات الإنسانية داخل البلاد وعبر خطوط النزاع، وضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين، خاصة الأكثر ضعفاً.

الشراكة في الفضاء السيبراني..

وشدد الرئيسان على أن الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني أمر حيوي لنمو الاقتصاد الرقمي وتطوره، وجددا التزامهما المشترك بضمان شبكة إنترنت عالمية، مفتوحة، آمنة، وموثوقة، قائمة على مبادئ التعاون الدولي وحوكمة الإنترنت متعددة الأصحاب المصلحة.

وأكد الرئيسان التزامهما بتعميق التعاون في مجال الأمن السيبراني وتعزيز التعاون السيبراني لحماية البنية التحتية الحيوية، ومواجهة الأنشطة السيبرانية الخبيثة من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأشارا إلى أن مساهمات الإمارات الكبيرة في المبادرة الدولية لمكافحة برامج الفدية الالكترونية تعكس قوة تعاون البلدين.

كما أكدا توافق الرؤى والالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار في الفضاء السيبراني، وذلك من خلال تطبيق القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز المعايير الطوعية للسلوك المسؤول للدولة في أوقات السلم، وتطوير وتنفيذ مبادرات بناء الثقة بين الدول.

التطلع إلى المستقبل..

الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة هما دولتان رائدتان في مجال ريادة الأعمال، يملكان رؤية مشتركة نحو المستقبل.

تطلعات الدولتين متجذرة في عزم مشترك على مواصلة شراكات مبتكرة في مجالات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، الأمن الغذائي، الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتواصل الدولتان تعزيز العنصر الأساسي في شراكتهما وهي الروابط الطويلة الأمد بين شعوبيهما هذه الروابط بين البلدين تقود التقدم وتوسيع الآفاق، بدءًا من تكنولوجيا الطاقة النظيفة، وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي، والتعاون الدفاعي، واستكشاف الفضاء، والتنسيق المستمر في مجالات العلوم والتعليم والثقافة ذات الأولوية.

تمثل هذه الزيارة الرسمية الأولى لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الولايات المتحدة أساسًا جديدًا لتعاون البلدين لعدة عقود قادمة.

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