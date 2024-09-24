وول ستريت ترتفع .. وداو جونز يحلق إلى أعلى مستوى

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع طفيف الثلاثاء مع بحث المستثمرين عن مؤشرات على الخطوة التالية التي قد يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما تلقت أسهم السلع الأساسية دفعة بعد أن كشفت الصين عن حزمة تحفيز ضخمة.

وصعد المؤشر الصناعي 50 نقطة، أو 0.16 بالمئة، عند إلى أعلى مستوى عند

42,200 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 9.1 نقطة، أو 0.16 بالمئة.

فيما زاد المؤشر المجمع 72.2 نقطة، أو 0.40 بالمئة.

وأدت مكاسب الثلاثاء إلى ارتفاع مؤشر داو جونز بنحو 1.5% خلال الشهر. كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 1.4% و1.7% على التوالي.

وتأتي بعض هذه المكاسب في ظل تنامي آمال المستثمرين في أن تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الأرباح.