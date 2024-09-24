غوتيريش: لبنان على حافة الهاوية.. والعالم في دوامة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، عن خشيته أن يصبح لبنان "غزة أخرى"، محذراً في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن

"لبنان على حافة الهاوية".

وتناول

غوتيريش في خطابه المشحون بالأسى على الحال الذي وصل إليه

العالم، مشكلات العالم العالقة، حيث قال إن غزة "كابوس دائم يهدد بجر المنطقة برمتها إلى الفوضى، بدءاً بلبنان. ولا يمكن للشعب اللبناني والشعب الإسرائيلي وشعوب العالم أن يسمحوا بأن يصبح لبنان غزة أخرى".

وأضاف: "يجب أن نشعر جميعاً بالقلق إزاء هذا التصعيد.. لبنان على حافة الهاوية".

برميل بارود

واعتبر غوتيريش أن "العالم عالق في دوامة" حيث تتفاقم الانقسامات الجيوسياسية و"تشتعل الحروب من دون أن نعرف كيف ستنتهي".

وأضاف: "نتجه مباشرة نحو ما لا يمكن تصوره، نحو برميل بارود يهدد باشعال العالم".

وقال: "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو"، معتبراً أن الإفلات من العقاب السائد في العالم تسبب بهذا الوضع.

وأضاف: "إن مستوى الإفلات من العقاب في العالم لا يمكن الدفاع عنه على المستوى السياسي وهو غير مقبول أخلاقياً. واليوم، يشعر عدد متزايد من الحكومات بحقها في الاستفادة، كما (في لعبة) مونوبولي، من بطاقة (أنت محرر من السجن)".

وتابع: "يمكنهم أن يدوسوا القانون الدولي. يمكنهم أن ينتهكوا ميثاق الأمم المتحدة. يمكنهم أن يتجاهلوا الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو قرارات المحاكم الدولية. يمكنهم الاستهزاء بالقانون الإنساني الدولي. يمكنهم غزو بلد آخر، تدمير مجتمعات بأكملها أو تجاهل رفاه شعوبهم بالكامل، من دون أن يحدث أي شيء".

كما اشار غوتيريش الى بورما، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وهايتي، واليمن، حيث يتواصل العنف والمعاناة بسبب العجز المزمن عن إيجاد الحلول.

انهيار مناخي

من ناحية أخرى، سلط غوتيريش الضوء على عدم الاستقرار في عالم مهدد بالتطور "غير المتوقع" للذكاء الاصطناعي والتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ.

وقال "نشهد انهياراً مناخياً حقيقياً"، مشيراً من جديد إلى الوقود الأحفوري، السبب الرئيسي لظاهرة الاحترار المناخي.

وأكد أن "درجات الحرارة القصوى والحرائق العنيفة والجفاف والفيضانات الكارثية ليست كوارث طبيعية، بل هي كوارث بشرية يؤدي الوقود الأحفوري إلى استمرارها".