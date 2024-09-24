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بايدن يحذّر من حرب شاملة في لبنان

9/24/2024 3:00:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم "الثلاثاء" إلى حل دبلوماسي في وقت تواصل إسرائيل ضرب أهداف لحزب الله في لبنان، محذّرا من "حرب شاملة" في هذا البلد.

وقال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن اندلاع "حرب شاملة لا يصب في مصلحة أي طرف. رغم تدهور الوضع، إلا أن التوصل إلى حل دبلوماسي ما زال ممكنا".

وحض بايدن إسرائيل وحماس على استكمال مقترح لوقف إطلاق النار طُرح قبل أشهر، مؤكدا أمام الأمم المتحدة بأنه ملتزم بوضع حد لحرب غزة.

وأضاف انه "حان الوقت للأطراف المعنية لإنجاز بنوده" في إشارة إلى الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة وقطر ومصر
وإعادة الرهائن وضمان أمن إسرائيل وتحرير غزة من قبضة حماس وتخفيف المعاناة في غزة وانهاء هذه الحرب".

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