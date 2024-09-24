بايدن يحذّر من حرب شاملة في لبنان

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم "الثلاثاء" إلى حل دبلوماسي في وقت تواصل إسرائيل ضرب أهداف لحزب الله في لبنان، محذّرا من "حرب شاملة" في هذا البلد.
وقال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن اندلاع "حرب شاملة لا يصب في مصلحة أي طرف. رغم تدهور الوضع، إلا أن التوصل إلى حل دبلوماسي ما زال ممكنا".
وحض بايدن إسرائيل وحماس على استكمال مقترح لوقف إطلاق النار طُرح قبل أشهر، مؤكدا أمام الأمم المتحدة بأنه ملتزم بوضع حد لحرب غزة.
وأضاف انه "حان الوقت للأطراف المعنية لإنجاز بنوده" في إشارة إلى الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة وقطر ومصر
وإعادة الرهائن وضمان أمن إسرائيل وتحرير غزة من قبضة حماس وتخفيف المعاناة في غزة وانهاء هذه الحرب".
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