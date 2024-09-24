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محمد بن زايد يبحث مع بلينكن وسوليفان العلاقات الاستراتيجية وجهود منع توسع الصراع بالمنطقة

9/24/2024 3:00:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" معالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأميركيين - خلال اللقاءين - العلاقات الإستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين والعمل المشترك على تعزيز هذه العلاقات على مختلف المستويات.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية العمل على منع توسع الصراع فيها بما يهدد الأمن والسلام الإقليميين.

حضر لقاء جيك سوليفان كل من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

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