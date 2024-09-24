خطط إجلاء للأردنيين من لبنان حال وقوع حرب شاملة

MENAFN - Khaberni) خبرني-قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير الدكتور سفيان القضاة، إنه ومنذ بدء الأحداث التي تشهدها جمهورية لبنان الشقيقة تم وضع خطط إجلاء للمواطنين الأردنيين، اشتركت فيها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وتحدث القضاة في تصريحات اذاعية عبر اثير“راديو هلا”، مساء اليوم الثلاثاء، عن خيارات عديدة لتنفيذ خطة إجلاء الأردنيين من لبنان، والتي سيبدأ العمل بها إذا ما تطورت الأوضاع إلى حرب شاملة، ونقول للمواطنين: لا تنتظروا تلك اللحظة لأنه في حال وقوع حرب شاملة ستكون نسب الأمان قليلة جدا بسبب زيادة المخاطر وتصبح طرق الإجلاء صعبة جدا وإمكانية وخيارات الخروج من لبنان تصبح محدودة جدا.

وعاد للتأكيد أن الوزارة تتابع من خلال الخطوط الساخنة أوضاع الأردنيين المتواجدين في لبنان.

وقال إن الوزارة تجدد دعوتها للأردنيين في لبنان بضرورة مغادرة الأراضي اللبنانية على الفور حفاظا على سلامتهم، مشيرا الى أن جميع الأردنيين في لبنان بخير.

وأشار إلى وجود 1199 مواطنا أردنيا في لبنان و2541 مرافقا من جنسيات أخرى سجلوا على منصة الخارجية منذ بدء الأزمة.

وبين أن الإحصائية التي وصلت للخارجية تشير الى ان هناك 2600 مواطن في لبنان بينما نعتقد أن العدد الفعلي هو 4 آلاف مواطن، مبينا ان ظروف التسجيل في لبنان صعبة.

ودعا المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى ضرورة التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت من خلال الرابط التالي: arembassyBeirutform، والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام التالية: الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837

ووحدة مركز العمليات في الوزارة:

00962799562903

00962799562471

00962799562193

أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]



