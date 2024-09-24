خطط إجلاء للأردنيين من لبنان حال وقوع حرب شاملة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني-
قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير الدكتور سفيان القضاة، إنه ومنذ بدء الأحداث التي تشهدها جمهورية لبنان الشقيقة تم وضع خطط إجلاء للمواطنين الأردنيين، اشتركت فيها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
وتحدث القضاة في تصريحات اذاعية عبر اثير“راديو هلا”، مساء اليوم الثلاثاء، عن خيارات عديدة لتنفيذ خطة إجلاء الأردنيين من لبنان، والتي سيبدأ العمل بها إذا ما تطورت الأوضاع إلى حرب شاملة، ونقول للمواطنين: لا تنتظروا تلك اللحظة لأنه في حال وقوع حرب شاملة ستكون نسب الأمان قليلة جدا بسبب زيادة المخاطر وتصبح طرق الإجلاء صعبة جدا وإمكانية وخيارات الخروج من لبنان تصبح محدودة جدا.
وعاد للتأكيد أن الوزارة تتابع من خلال الخطوط الساخنة أوضاع الأردنيين المتواجدين في لبنان.
وقال إن الوزارة تجدد دعوتها للأردنيين في لبنان بضرورة مغادرة الأراضي اللبنانية على الفور حفاظا على سلامتهم، مشيرا الى أن جميع الأردنيين في لبنان بخير.
وأشار إلى وجود 1199 مواطنا أردنيا في لبنان و2541 مرافقا من جنسيات أخرى سجلوا على منصة الخارجية منذ بدء الأزمة.
وبين أن الإحصائية التي وصلت للخارجية تشير الى ان هناك 2600 مواطن في لبنان بينما نعتقد أن العدد الفعلي هو 4 آلاف مواطن، مبينا ان ظروف التسجيل في لبنان صعبة.
ودعا المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى ضرورة التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت من خلال الرابط التالي: arembassyBeirutform، والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام التالية: الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837
ووحدة مركز العمليات في الوزارة:
00962799562903
00962799562471
00962799562193
أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]
MENAFN24092024000151011027ID1108710570
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.