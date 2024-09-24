زخم كبير يشهده الاقتصاد الرقمي في ساحل العاج بفضل إطلاق مركز بيانات Raxio

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- افتتحت اليوم Raxio Group مركز بياناتها المتطور في أبيدجان بساحل العاج، وأطلقت عليه اسم، Raxio Côte d'Ivoire (CIV1). تهدف Raxio إلى لعب دور محوري في النمو الرقمي بالبلاد، في ضوء إطلاقها لمركز البيانات الخامس في محفظتها الحالية والثالث على التوالي لها هذا العام، إلى جانب الحصول على اعتماد Tier III من هيئة الصناعة الدولية Uptime Institute.
يعد مركز البيانات، الذي سيُعرف باسم CIV1، هو أول مرفق غير مرتبط بمزود خدمة اتصالات معين ومحايد سحابيًا حاصل على اعتماد Tier III في البلاد، هذا إلى جانب أن حضوره في منطقة تتمتع بأسرع نمو اقتصادي في غرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية من شأنه تعزيز رغبة جميع المستخدمين الرقميين في استخدام البيانات والمحتوى المحلي. ثم إن المرفق قد جرى تجهيزه بالكامل بأفضل التقنيات المتاحة، فهو قادر على استيعاب ما يصل إلى 800 رف بكامل طاقته وتوصيل 3 ميجاوات من طاقة تكنولوجيا المعلومات إلى معدات العملاء.
يكلل إطلاق هذا المرفق المتطور مهمة اختراق Raxio Group لغرب إفريقيا. وبوصفه المركز الإقليمي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (WAEMU)، والذي يضم بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوجو، فإن Raxio CIV1 يقع في موقع إستراتيجي يؤهله لخدمة هذه الكتلة الاقتصادية في ظل تطبيق لوائح تتيح للقائمين على الصناعة المصرفية والمؤسسات المالية داخل المنطقة تخزين البيانات ونقلها.
صرح Robert Mullins المدير التنفيذي في Raxio Group، قائلاً: "إن افتتاح مركز البيانات في أبيدجان يرسخ حضورنا وبقوة في غرب إفريقيا، إذ إنها منطقة نمو رئيسية مهمة في خطة توسعنا المستمر". "تعد أبيدجان الموقع المثالي للمؤسسات والشركات من كل أنحاء المنطقة الاقتصادية، إذ إنها توفر بيئة مثالية لها لوضع بنيتها التحتية الحيوية في مرفق موثوق به وآمن للغاية. ومن جانبنا، فنحن فخورون بالمساهمة في توفير حجر الأساس الرئيسي الذي بدوره يسهم في تيسير سبل النمو الرقمي المستمر لكوت ديفوار وتعزيز مكانتها كوجهة مركزية في المنطقة."
يقع مركز Raxio CIV1 في قرية الابتكار والتكنولوجيا (VITIB) على بُعد ما يقرب من 30 كيلومترًا من وسط مدينة أبيدجان، كما أنه مدعوم بمسارات متعددة لاتصالات الطاقة والألياف، ومعدات احتياطية متطورة، والتي أسهمت في حصوله على اعتماد Tier III. إضافةً إلى ذلك، يقع المرفق الذي يعمل على مدار الساعة على طول طرق الألياف الرئيسية، وهذا يسهم في توفير خدمات الاستضافة المشتركة من الطراز الأول والاتصال الممتاز على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى ستة من مزودي خدمات الاتصال الذين يزودون المرفق حاليًا بالألياف. كما سيستضيف CIV1 نقطة تبادل الإنترنت في البلاد (CIVIX)، مما يسمح بالربط المنخفض التكلفة لحركة المرور المحلية والدولية في بيئة مثالية غير مرتبطة بمزود خدمة اتصالات معين.
ومن هذا الموقع المتميز، سيقدم Raxio CIV1 خدمات إلى العملاء الكائنين في أبيدجان وفي منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (WAEMU) الأوسع، وعبر مجموعة كبيرة من القطاعات، في وقت تتزايد فيه التحولات الرقمية واستهلاك البيانات والمحتوى والاعتماد على وسائل الاتصال بمعدلات تاريخية.
مبادئ الاستدامة المدمجة
يوفر المرفق الجديد الكائن في قرية الابتكار والتكنولوجيا (VITIB) إمكانيات تتيح لشركة Raxio استخدام الطاقة المتجددة وتوفير خدماتها متبعةً أفضل منهج مستدام. وكما هو الحال مع كل مراكز البيانات الخاصة بها، تم بناء Raxio Côte d'Ivoire مع إيلاء اهتمام خاص بممارسات الاستدامة، وهذا يتضح من تصميمها الموفر للطاقة والعمليات الصديقة للبيئة. إضافةً إلى ذلك، تم تجهيز المرفق بأحدث التقنيات التي لا تضمن أقصى قدر من الفعالية التشغيلية فحسب، بل تعمل أيضًا على تحقيق كفاءة بيئية. وتجدر هنا الإشارة إلى أن خيارات التصميم والمعدات التي تقدمها Raxio تتكيف مع الظروف البيئية المحلية والمناخية، مما يتيح لهذا المرفق الوصول إلى معدلات كفاءة في استخدام الطاقة (PUE) لا مثيل لها في القارة الإفريقية.
صرح Raphael Konan، المدير العام في ساحل العاج، قائلاً: "نحن في شركة Raxio يحدونا بالغ الفخر إزاء كوننا من بين الجهات الفاعلة الرئيسية التي تتصدر مشهد الشمول الرقمي في كوت ديفوار". "ونحن نتطلع إلى الترحيب بالعملاء في بيئة مركز بيانات بمعايير دولية ومعتمد في عالم الصناعة، والذي يعد أيضًا مثالاً حيًا على قدرتنا على بناء مرافق مستدامة."
تغطية مراكز البيانات على مستوى القارة الإفريقية
تواصل شركة Raxio تحقيق زخم قوي يكلله إطلاق مراكز البيانات الخاصة بها على مستوى القارة الإفريقية. ثم إن الطلب على قدرات مراكز البيانات لا يتزايد بين الشركات المحلية والقطاع العام فحسب، بل أيضًا من بعض أكبر مزودي الخدمات السحابية الضخمة على مستوى العالم، وشبكات توصيل المحتوى، ومشغلي شبكات الهاتف المحمول، إذ يعملون على تعزيز شبكاتهم ووجودهم في السوق في القارة.
بفضل بصمتها الفاعلة بين موفري مراكز البيانات في القارة، تهدف إستراتيجية Raxio إلى تلبية الطلب الكبير على البنية التحتية للبيانات عالية الجودة في كل أنحاء أفريقيا، مع المساهمة في رأب فجوة الاتصال التي تعاني وطأتها منطقة جنوب الصحراء الكبرى. ومنذ افتتاح مركز البيانات الأول في أوغندا في عام 2021، عمدت شركة Raxio إلى تنفيذ خطة توسع هذا العام في موزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية. جدير بالذكر أن إطلاق مركز البيانات في كوت ديفوار يمثل افتتاح المرفق الخامس لشركة Raxio، على أن يتم افتتاح مرافق في أنجولا وتنزانيا قريبًا.
نبذة عن Raxio Group
تعد Raxio Group شركة رائدة في مجال تشغيل مراكز البيانات الحاصلة على اعتماد Tier III وغير المرتبطة بمزود خدمة اتصالات معين. ورسالتنا تتمثل في تقديم خدمات الاستضافة المشتركة والاتصالات المتميزة، مع الالتزام بدعم التحول الرقمي في إفريقيا عن طريق توفير حلول البنية التحتية للبيانات الحديثة والفعالة والموثوق بها والمستدامة التي تدعم وتحفز النمو الاقتصادي والشمول الرقمي في كل أنحاء القارة. إضافةً إلى ذلك، تمتلك الآن Raxio Group مرافق تشغيلية في أوغندا وإثيوبيا وموزامبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وستمارس أعمالها قريبًا في كوت ديفوار وتنزانيا وأنجولا. هذا، ونحن نعمل باستمرار على تعزيز بصمتنا، كما نقطع خطوات واثقة على طريق بناء العديد من المرافق الجديدة على مدار الأعوام المقبلة، في خطوة لإنشاء شبكة من مراكز البيانات المترابطة التي تلبي الطلب النشط والكامن في القارة الإفريقية.
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