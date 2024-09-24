زخم كبير يشهده الاقتصاد الرقمي في ساحل العاج بفضل إطلاق مركز بيانات Raxio

(BUSINESS WIRE )-- افتتحت اليوم Raxio Group مركز بياناتها المتطور في أبيدجان بساحل العاج، وأطلقت عليه اسم، Raxio Côte d'Ivoire (CIV1). تهدف Raxio إلى لعب دور محوري في النمو الرقمي بالبلاد، في ضوء إطلاقها لمركز البيانات الخامس في محفظتها الحالية والثالث على التوالي لها هذا العام، إلى جانب الحصول على اعتماد Tier III من هيئة الصناعة الدولية Uptime Institute.

يعد مركز البيانات، الذي سيُعرف باسم CIV1، هو أول مرفق غير مرتبط بمزود خدمة اتصالات معين ومحايد سحابيًا حاصل على اعتماد Tier III في البلاد، هذا إلى جانب أن حضوره في منطقة تتمتع بأسرع نمو اقتصادي في غرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية من شأنه تعزيز رغبة جميع المستخدمين الرقميين في استخدام البيانات والمحتوى المحلي. ثم إن المرفق قد جرى تجهيزه بالكامل بأفضل التقنيات المتاحة، فهو قادر على استيعاب ما يصل إلى 800 رف بكامل طاقته وتوصيل 3 ميجاوات من طاقة تكنولوجيا المعلومات إلى معدات العملاء.

يكلل إطلاق هذا المرفق المتطور مهمة اختراق Raxio Group لغرب إفريقيا. وبوصفه المركز الإقليمي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (WAEMU)، والذي يضم بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوجو، فإن Raxio CIV1 يقع في موقع إستراتيجي يؤهله لخدمة هذه الكتلة الاقتصادية في ظل تطبيق لوائح تتيح للقائمين على الصناعة المصرفية والمؤسسات المالية داخل المنطقة تخزين البيانات ونقلها.

صرح Robert Mullins المدير التنفيذي في Raxio Group، قائلاً: "إن افتتاح مركز البيانات في أبيدجان يرسخ حضورنا وبقوة في غرب إفريقيا، إذ إنها منطقة نمو رئيسية مهمة في خطة توسعنا المستمر". "تعد أبيدجان الموقع المثالي للمؤسسات والشركات من كل أنحاء المنطقة الاقتصادية، إذ إنها توفر بيئة مثالية لها لوضع بنيتها التحتية الحيوية في مرفق موثوق به وآمن للغاية. ومن جانبنا، فنحن فخورون بالمساهمة في توفير حجر الأساس الرئيسي الذي بدوره يسهم في تيسير سبل النمو الرقمي المستمر لكوت ديفوار وتعزيز مكانتها كوجهة مركزية في المنطقة."

يقع مركز Raxio CIV1 في قرية الابتكار والتكنولوجيا (VITIB) على بُعد ما يقرب من 30 كيلومترًا من وسط مدينة أبيدجان، كما أنه مدعوم بمسارات متعددة لاتصالات الطاقة والألياف، ومعدات احتياطية متطورة، والتي أسهمت في حصوله على اعتماد Tier III. إضافةً إلى ذلك، يقع المرفق الذي يعمل على مدار الساعة على طول طرق الألياف الرئيسية، وهذا يسهم في توفير خدمات الاستضافة المشتركة من الطراز الأول والاتصال الممتاز على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى ستة من مزودي خدمات الاتصال الذين يزودون المرفق حاليًا بالألياف. كما سيستضيف CIV1 نقطة تبادل الإنترنت في البلاد (CIVIX)، مما يسمح بالربط المنخفض التكلفة لحركة المرور المحلية والدولية في بيئة مثالية غير مرتبطة بمزود خدمة اتصالات معين.

ومن هذا الموقع المتميز، سيقدم Raxio CIV1 خدمات إلى العملاء الكائنين في أبيدجان وفي منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (WAEMU) الأوسع، وعبر مجموعة كبيرة من القطاعات، في وقت تتزايد فيه التحولات الرقمية واستهلاك البيانات والمحتوى والاعتماد على وسائل الاتصال بمعدلات تاريخية.

مبادئ الاستدامة المدمجة

يوفر المرفق الجديد الكائن في قرية الابتكار والتكنولوجيا (VITIB) إمكانيات تتيح لشركة Raxio استخدام الطاقة المتجددة وتوفير خدماتها متبعةً أفضل منهج مستدام. وكما هو الحال مع كل مراكز البيانات الخاصة بها، تم بناء Raxio Côte d'Ivoire مع إيلاء اهتمام خاص بممارسات الاستدامة، وهذا يتضح من تصميمها الموفر للطاقة والعمليات الصديقة للبيئة. إضافةً إلى ذلك، تم تجهيز المرفق بأحدث التقنيات التي لا تضمن أقصى قدر من الفعالية التشغيلية فحسب، بل تعمل أيضًا على تحقيق كفاءة بيئية. وتجدر هنا الإشارة إلى أن خيارات التصميم والمعدات التي تقدمها Raxio تتكيف مع الظروف البيئية المحلية والمناخية، مما يتيح لهذا المرفق الوصول إلى معدلات كفاءة في استخدام الطاقة (PUE) لا مثيل لها في القارة الإفريقية.

صرح Raphael Konan، المدير العام في ساحل العاج، قائلاً: "نحن في شركة Raxio يحدونا بالغ الفخر إزاء كوننا من بين الجهات الفاعلة الرئيسية التي تتصدر مشهد الشمول الرقمي في كوت ديفوار". "ونحن نتطلع إلى الترحيب بالعملاء في بيئة مركز بيانات بمعايير دولية ومعتمد في عالم الصناعة، والذي يعد أيضًا مثالاً حيًا على قدرتنا على بناء مرافق مستدامة."

تغطية مراكز البيانات على مستوى القارة الإفريقية

تواصل شركة Raxio تحقيق زخم قوي يكلله إطلاق مراكز البيانات الخاصة بها على مستوى القارة الإفريقية. ثم إن الطلب على قدرات مراكز البيانات لا يتزايد بين الشركات المحلية والقطاع العام فحسب، بل أيضًا من بعض أكبر مزودي الخدمات السحابية الضخمة على مستوى العالم، وشبكات توصيل المحتوى، ومشغلي شبكات الهاتف المحمول، إذ يعملون على تعزيز شبكاتهم ووجودهم في السوق في القارة.

بفضل بصمتها الفاعلة بين موفري مراكز البيانات في القارة، تهدف إستراتيجية Raxio إلى تلبية الطلب الكبير على البنية التحتية للبيانات عالية الجودة في كل أنحاء أفريقيا، مع المساهمة في رأب فجوة الاتصال التي تعاني وطأتها منطقة جنوب الصحراء الكبرى. ومنذ افتتاح مركز البيانات الأول في أوغندا في عام 2021، عمدت شركة Raxio إلى تنفيذ خطة توسع هذا العام في موزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية. جدير بالذكر أن إطلاق مركز البيانات في كوت ديفوار يمثل افتتاح المرفق الخامس لشركة Raxio، على أن يتم افتتاح مرافق في أنجولا وتنزانيا قريبًا.

نبذة عن Raxio Group

تعد Raxio Group شركة رائدة في مجال تشغيل مراكز البيانات الحاصلة على اعتماد Tier III وغير المرتبطة بمزود خدمة اتصالات معين. ورسالتنا تتمثل في تقديم خدمات الاستضافة المشتركة والاتصالات المتميزة، مع الالتزام بدعم التحول الرقمي في إفريقيا عن طريق توفير حلول البنية التحتية للبيانات الحديثة والفعالة والموثوق بها والمستدامة التي تدعم وتحفز النمو الاقتصادي والشمول الرقمي في كل أنحاء القارة. إضافةً إلى ذلك، تمتلك الآن Raxio Group مرافق تشغيلية في أوغندا وإثيوبيا وموزامبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وستمارس أعمالها قريبًا في كوت ديفوار وتنزانيا وأنجولا. هذا، ونحن نعمل باستمرار على تعزيز بصمتنا، كما نقطع خطوات واثقة على طريق بناء العديد من المرافق الجديدة على مدار الأعوام المقبلة، في خطوة لإنشاء شبكة من مراكز البيانات المترابطة التي تلبي الطلب النشط والكامن في القارة الإفريقية.

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