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أطعمة تناولها مجمدة أفضل للصحة

9/24/2024 2:51:17 PM
(MENAFN- Al Watan) اللحوم
تفقد اللحوم الطازجة العناصر الغذائية بمرور الوقت ويمكن أن تحتوي على إضافات ومواد حافظة تهدف إلى إبقائها صالحة للأكل لفترة أطول.
الأسماك
وجدت دراسة حديثة أن معظم أحماض أوميغا 3 الموجودة في الأسماك تظل متاحة من الناحية الغذائية حتى بعد ثلاثة أشهر من التجميد.
البروكلي
وضع البروكلي في الفريزر بعد الحصاد بفترة وجيزة يساعد على حبس الفيتامينات ومضادات الأكسدة الأساسية، والحفاظ عليها لفترة أطول.
فول الصويا
الأيزوفلافون الموجود في فول الصويا ومنتجاته يمنح المستهلكين فوائد أكبر للجسم والعقل ويعزز الانتباه وسرعة المعالجة لدى الأطفال في سن المدرسة.
السبانخ
يوجد في السبانخ مستويات هامة من فيتامينات ك وسي، والكالسيوم، وحمض الفوليك، وهذا الأخير يدعم انقسام الخلايا ويساعد على منع العيوب الخلقية أثناء الحمل.
الذرة الحلوة
تحتوي الذرة المجمدة على فيتامين سي أكثر من الذرة الطازجة، كما تفقد الذرة الحلوة الطازجة ما يصل إلى 50 % من محتواها من السكر في غضون 12 ساعة من قطفها، ما يجعل التجميد خيارا ألذ بكثير.

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