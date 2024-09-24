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إطلاق قافلة وطن التمور بعنيزة

9/24/2024 2:51:17 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى محافظ عنيزة المكلف سعد السليم عصر أمس حفل انطلاق قافلة ((وطن التمور)) بمشاركة 30 جهة من القطاعات الحكومية والخيرية وأندية الهوايات والقطاع الخاص بمناسبة اليوم الوطني 94، عند تقاطع إشارة السندية.
وفور وصول السليم قُدم عرض شعبي مختصر بالطبول والكلمات الوطنية احتفاءً بيوم توحيد هذه البلاد، وبعدها أعلن سعادته انطلاق المسيرة التي تقدمتها الخيول والجِمال والقطاعات الأمنية مع عرض للسيارات الكلاسيكية والجهات الحكومية الأخرى، بوجود المواطنين الذين تفاعلوا مع القافلة بحمل الأعلام معبرين عن معاني الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي.
وتأتي هذه المسيرة ضمن احتفالات محافظة عنيزة باليوم الوطني 94، حيث تزيّنت المباني الحكومية والشوارع باللون الأخضر مع تعليق اللوحات والمنشورات الوطنية والأعلام اعتزازا بالوطن.

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