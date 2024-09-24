إطلاق قافلة وطن التمور بعنيزة

(MENAFN
- Al Watan)
رعى محافظ عنيزة المكلف سعد السليم عصر أمس حفل انطلاق قافلة ((وطن التمور)) بمشاركة 30 جهة من القطاعات الحكومية والخيرية وأندية الهوايات والقطاع الخاص بمناسبة اليوم الوطني 94، عند تقاطع إشارة السندية.
وفور وصول السليم قُدم عرض شعبي مختصر بالطبول والكلمات الوطنية احتفاءً بيوم توحيد هذه البلاد، وبعدها أعلن سعادته انطلاق المسيرة التي تقدمتها الخيول والجِمال والقطاعات الأمنية مع عرض للسيارات الكلاسيكية والجهات الحكومية الأخرى، بوجود المواطنين الذين تفاعلوا مع القافلة بحمل الأعلام معبرين عن معاني الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي.
وتأتي هذه المسيرة ضمن احتفالات محافظة عنيزة باليوم الوطني 94، حيث تزيّنت المباني الحكومية والشوارع باللون الأخضر مع تعليق اللوحات والمنشورات الوطنية والأعلام اعتزازا بالوطن.
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