موارد أمانة جازان تحتفي بيوم الوطن

موارد أمانة جازان تحتفي بيوم الوطن
التاريخ
9/24/2024 2:51:17 PM
(MENAFN
- Al Watan)
احتفل منسوبو ومنسوبات إدارة الموارد البشرية في أمانة منطقة جازان بذكرى اليوم الوطني الـ94، وذلك بحضور مدير عام الإدارة محمد عائض حجازي، وعدد من الموظفين. وتخلل الحفل عدد من مشاركات الموظفين، استُلهمت فيها أمجاد وتنمية الوطن.
وأكد ((حجازي)) أن الاحتفاء بهذه الذكرى هو تجسيد لتلمس عِظم المسؤولية على أبناء هذا الوطن، لمواصلة مسيرة البناء
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