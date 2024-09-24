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موارد أمانة جازان تحتفي بيوم الوطن

9/24/2024 2:51:17 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفل منسوبو ومنسوبات إدارة الموارد البشرية في أمانة منطقة جازان بذكرى اليوم الوطني الـ94، وذلك بحضور مدير عام الإدارة محمد عائض حجازي، وعدد من الموظفين. وتخلل الحفل عدد من مشاركات الموظفين، استُلهمت فيها أمجاد وتنمية الوطن.
وأكد ((حجازي)) أن الاحتفاء بهذه الذكرى هو تجسيد لتلمس عِظم المسؤولية على أبناء هذا الوطن، لمواصلة مسيرة البناء

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