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السعودية ودعاة الفتنة.. قل موتوا بغيظكم

9/24/2024 2:51:17 PM
(MENAFN- Al Watan) كانت الجزيرة العربية وعلى مدى العصور ومرور الأزمنة تتسم بالفرقة والشتات نظرا لتعدد الأيديولوجيات وتباين الاتجاهات وانتشار الصراعات بناء على اختلاف الولاءات وتعدد النعرات وتضارب المصالح والانتماءات ، حتى هيأ الله للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - استعادة عاصمة أسلافه مدينة الرياض الأبية في 15يناير عام 1902ثم انطلق إلى كافة الاتجاهات ليضم المناطق واحدة تلو الأخرى، وجمع درر الوطن المتناثرة في عقد واحد يزدان بريقا ولمعانا، فاجتمع الشمل وتوحدت الكلمة . وفي التاسع عشر من شهر سبتمبر عام 1932 صدر امر ملكي كريم بإعلان توحيد البلاد وتسميتها (المملكة العربية السعودية ) وتحديد يوم 23 سبتمبر (الأول من الميزان ) يوما وطنيا للمملكة العربية السعودية.
ونحن نعيش اجتفالات اليوم الوطني 94 لبلادنا المباركة وضمن رؤية طموحة عرابها ولي العهد المظفر سمو الأمير محمد بن سلمان سدده الله ووفقه، يشهد المكان والإنسان تطورا حضاريا غير مسبوق شهد له القاصي والداني، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين أمده الله بنصره وتوفيقه. ولكن هذا التطور والنماء وهذه اللحمة وهذا الاجتماع أغاظ أعداء الوطن وحاسدوه، فاتخذوا من شذاذ الأفاق مطايا لبث أفكارهم الضالة ورغباتهم الحاقدة وتطلعاتهم الحاسدة، فأكثروا من الصراخ الذي قد يصل إلى حد النباح. ولكن هيهات هيهات ان يصلوا لمرادهم فقيادتنا واحدة ووحدتنا صامدة وعهدنا ثابت متين ، نحن مع ولاة أمرنا طاعة لله ورسوله و ووفاء ومحبة وولاء لولاة أمرنا .
كل مواطن مخلص وغيور وصادق في مواطنته يرد على هؤلاء العملاء المأجورين والخونة، الذين ينفذون أجندات خارجة معادية لبلادنا، (قل موتوا بغيظكم )، فلن ننزع يدا من طاعة ولن نفارق الجماعة، ونحن مع ولاة أمرنا يدا بيد وساعدا بساعد لبناء وطننا الغالي، و( سارعي للمجد والعلياء) يا أرض المقدسات والأنبياء
،ويا أمان الخائفين أمن خوفنا يوم العرض عليك، ودمتم سالمين.

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