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بذور بمعدة أقدم طائر تكشف حقائق

9/24/2024 2:51:17 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة ((كورينت بيولوجي)): (Current Biology)، عن العثور على بذور متحجرة في معدة أحد أقدم الطيور، وهو ((لونجيبتيريكس تشاوينانجينيس)): ( Longipteryx chaoyangensis)، تشير إلى أنه كان يأكل الفاكهة، على عكس ما كان متوقعاً في السابق بأنه كان يأكل الأسماك.
وهذا الطائر الذي عاش قبل 120 مليون عام في ما يُعرف الآن بشمال شرقي الصين، هو طائر غريب ذو جمجمة طويلة وأسنان فقط عند طرف منقاره. وعثر باحثو متحف فيلد في شيكاغو إلينوي على عيّنتين متحجرتين تحتويان على بذور في معدتيهما، مما يكشف أن الطائر كان يأكل الفاكهة، ربما من عاريات البذور - الأشجار القديمة المرتبطة بأشجار الصنوبر والجنكة.
وهذا الاكتشاف هو المرة الأولى التي يجد فيها العلماء محتويات معدة طائر من نوع إينانتيورنيثين، وهي مجموعة أكبر من الطيور ما قبل التاريخ، في منطقة جيهول الحيوية في الصين، والتي أسفرت عن آلاف الحفريات.
ويمثل هذا الاكتشاف نافذة علمية مهمة تكشف الكثير من الخفايا وتمهد لمزيد من المعلومات حول حياة وسمات الكائنات في العصور السالفة، وطبيعة التنوع البيولوجي الذي كان موجوداً خلالها.

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