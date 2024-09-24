بذور بمعدة أقدم طائر تكشف حقائق

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة ((كورينت بيولوجي)): (Current Biology)، عن العثور على بذور متحجرة في معدة أحد أقدم الطيور، وهو ((لونجيبتيريكس تشاوينانجينيس)): ( Longipteryx chaoyangensis)، تشير إلى أنه كان يأكل الفاكهة، على عكس ما كان متوقعاً في السابق بأنه كان يأكل الأسماك.
وهذا الطائر الذي عاش قبل 120 مليون عام في ما يُعرف الآن بشمال شرقي الصين، هو طائر غريب ذو جمجمة طويلة وأسنان فقط عند طرف منقاره. وعثر باحثو متحف فيلد في شيكاغو إلينوي على عيّنتين متحجرتين تحتويان على بذور في معدتيهما، مما يكشف أن الطائر كان يأكل الفاكهة، ربما من عاريات البذور - الأشجار القديمة المرتبطة بأشجار الصنوبر والجنكة.
وهذا الاكتشاف هو المرة الأولى التي يجد فيها العلماء محتويات معدة طائر من نوع إينانتيورنيثين، وهي مجموعة أكبر من الطيور ما قبل التاريخ، في منطقة جيهول الحيوية في الصين، والتي أسفرت عن آلاف الحفريات.
ويمثل هذا الاكتشاف نافذة علمية مهمة تكشف الكثير من الخفايا وتمهد لمزيد من المعلومات حول حياة وسمات الكائنات في العصور السالفة، وطبيعة التنوع البيولوجي الذي كان موجوداً خلالها.
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