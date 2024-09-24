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منصات تجمع البيانات بلا قيود

9/24/2024 2:51:17 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد تقرير جديد صادر عن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية حول تسع شركات تقنية أن مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت تجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين على مواقعها الإلكترونية أو تطبيقاتها وخارجها، وتشاركها مع مجموعة واسعة من الكيانات التابعة لجهات خارجية دون قيود. ونظر تقرير لجنة التجارة الفيدرالية في ممارسات جمع البيانات التي تتبعها ((فيسبوك)) و((واتس آب)) و((يوتيوب)) و((ديسكورد)) و((ريديت)) و((أمازون)) و((سناب)) و((تيك توك)) و((إكس)) بين يناير 2019 و31 ديسمبر 2020، وذكر أن غالبية نماذج أعمال الشركات حفزت تتبع كيفية تفاعل الأشخاص مع منصاتها، وجمعت بياناتهم الشخصية واستخدمتها لتحديد المحتوى والإعلانات التي يراها المستخدمون على خلاصاتهم.
وتثبت نتائج لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية سنوات من التقارير حول عمق واتساع ممارسات التتبع التي تتبعها هذه الشركات، وتدعو شركات التكنولوجيا إلى ((مراقبة واسعة النطاق للمستخدمين)).
وقالت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، لينا خان، في بيان: ((إدراك هذه الحقيقة الأساسية مهم للمنفذين وصناع السياسات على حد سواء، لأن أي جهود للحد منها أو تنظيم كيفية حصاد هذه الشركات كميات هائلة من البيانات الشخصية للأشخاص سوف تتعارض مع الحوافز التجارية الأساسية لديها، وصياغة قواعد أو علاجات فعالة تحد من جمع هذه البيانات)).

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