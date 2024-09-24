200 مادة مسببة للسرطان في العبوات الغذائية

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت دراسة جديدة عن حقيقة مثيرة للقلق بشأن المواد التي تلامس طعامنا: فالكثير منها يحتوي على مواد كيميائية تسبب سرطان الثدي. وعلى الرغم من القواعد التنظيمية التي تهدف إلى منع المواد الضارة من دخول إمداداتنا الغذائية، فقد اكتشف باحثون في سويسرا وجود ما يقرب من 200 مادة مسببة لسرطان الثدي في عبوات الطعام ومعدات المعالجة وأواني الطهي.
وقارنت الدراسة، التي نشرت في مجلة Frontiers in Toxicology، قائمة تضم 921 مادة كيميائية تم تحديدها على أنها مسببات محتملة للسرطان في الثدي بقاعدة بيانات للمواد المعروفة بالتسرب من مواد ملامسة الأغذية. وفي المجمل، تم اكتشاف 189 من هذه المواد الكيميائية المحتملة المسببة للسرطان في عبوات الأغذية والمواد ذات الصلة.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه عند التركيز على الدراسات الحديثة من عام 2020 إلى عام 2022، وجد الباحثون أن 76 من هذه المواد الكيميائية تنتقل بنشاط من المواد الملامسة للأغذية في ظل ظروف واقعية. وببساطة، من المرجح أن تتسرب هذه المواد الضارة المحتملة إلى الطعام الذي نتناوله كل يوم.
المواد البلاستيكية
لا تقتصر المواد الكيميائية المذكورة على نوع واحد من مواد التغليف. فقد تم العثور عليها في مواد مختلفة، بما في ذلك البلاستيك والورق والكرتون والمعادن ومواد التغليف المتعددة. وكانت المواد البلاستيكية هي الأسوأ، حيث تم اكتشاف 76% من المواد الكيميائية المحددة في المواد البلاستيكية الملامسة للأغذية.
وأظهر بعض المواد الكيميائية المكتشفة أدلة مباشرة على تسببها في أورام الثدي لدى القوارض، في حين يشتبه في أن مواد أخرى مسببة للسرطان استناداً إلى قدرتها على إتلاف الحمض النووي أو تعطيل أنظمة الهرمونات. ومن الأمثلة البارزة على ذلك البنزين، والستيرين، والعديد من الأمينات العطرية ـ وهي مواد كيميائية ارتبطت بالسرطان في العديد من الدراسات.
والأمر المثير للقلق بشكل خاص هو أن هذه المواد الكيميائية الضارة المحتملة تم العثور عليها في عبوات الأغذية من الأسواق في جميع أنحاء العالم. فمن الولايات المتحدة وكندا إلى الصين والهند والعديد من الدول الأوروبية، يبدو أن أي منطقة ليست بمنأى عن هذه المشكلة. وتقول جين مونكي، المديرة الإدارية لمنتدى تغليف الأغذية والمؤلفة المشاركة للدراسة، في بيان صحفي: ((هذه الدراسة مهمة لأنها تظهر أن هناك فرصة كبيرة لمنع تعرض الإنسان للمواد الكيميائية المسببة لسرطان الثدي. إن إمكانية الوقاية من السرطان من خلال تقليل المواد الكيميائية الخطرة في حياتك اليومية غير مستكشفة بشكل كافٍ وتستحق المزيد من الاهتمام)).
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