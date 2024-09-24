Tuesday, 24 September 2024 11:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


200 مادة مسببة للسرطان في العبوات الغذائية

9/24/2024 2:51:16 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة جديدة عن حقيقة مثيرة للقلق بشأن المواد التي تلامس طعامنا: فالكثير منها يحتوي على مواد كيميائية تسبب سرطان الثدي. وعلى الرغم من القواعد التنظيمية التي تهدف إلى منع المواد الضارة من دخول إمداداتنا الغذائية، فقد اكتشف باحثون في سويسرا وجود ما يقرب من 200 مادة مسببة لسرطان الثدي في عبوات الطعام ومعدات المعالجة وأواني الطهي.
وقارنت الدراسة، التي نشرت في مجلة Frontiers in Toxicology، قائمة تضم 921 مادة كيميائية تم تحديدها على أنها مسببات محتملة للسرطان في الثدي بقاعدة بيانات للمواد المعروفة بالتسرب من مواد ملامسة الأغذية. وفي المجمل، تم اكتشاف 189 من هذه المواد الكيميائية المحتملة المسببة للسرطان في عبوات الأغذية والمواد ذات الصلة.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه عند التركيز على الدراسات الحديثة من عام 2020 إلى عام 2022، وجد الباحثون أن 76 من هذه المواد الكيميائية تنتقل بنشاط من المواد الملامسة للأغذية في ظل ظروف واقعية. وببساطة، من المرجح أن تتسرب هذه المواد الضارة المحتملة إلى الطعام الذي نتناوله كل يوم.
المواد البلاستيكية
لا تقتصر المواد الكيميائية المذكورة على نوع واحد من مواد التغليف. فقد تم العثور عليها في مواد مختلفة، بما في ذلك البلاستيك والورق والكرتون والمعادن ومواد التغليف المتعددة. وكانت المواد البلاستيكية هي الأسوأ، حيث تم اكتشاف 76% من المواد الكيميائية المحددة في المواد البلاستيكية الملامسة للأغذية.
وأظهر بعض المواد الكيميائية المكتشفة أدلة مباشرة على تسببها في أورام الثدي لدى القوارض، في حين يشتبه في أن مواد أخرى مسببة للسرطان استناداً إلى قدرتها على إتلاف الحمض النووي أو تعطيل أنظمة الهرمونات. ومن الأمثلة البارزة على ذلك البنزين، والستيرين، والعديد من الأمينات العطرية ـ وهي مواد كيميائية ارتبطت بالسرطان في العديد من الدراسات.
والأمر المثير للقلق بشكل خاص هو أن هذه المواد الكيميائية الضارة المحتملة تم العثور عليها في عبوات الأغذية من الأسواق في جميع أنحاء العالم. فمن الولايات المتحدة وكندا إلى الصين والهند والعديد من الدول الأوروبية، يبدو أن أي منطقة ليست بمنأى عن هذه المشكلة. وتقول جين مونكي، المديرة الإدارية لمنتدى تغليف الأغذية والمؤلفة المشاركة للدراسة، في بيان صحفي: ((هذه الدراسة مهمة لأنها تظهر أن هناك فرصة كبيرة لمنع تعرض الإنسان للمواد الكيميائية المسببة لسرطان الثدي. إن إمكانية الوقاية من السرطان من خلال تقليل المواد الكيميائية الخطرة في حياتك اليومية غير مستكشفة بشكل كافٍ وتستحق المزيد من الاهتمام)).

MENAFN24092024000089011017ID1108710511

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث